Milan, spunta il talento del Real Madrid. Il piano per l'esterno. Comotto blindato

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: aperta la pista che porta a Mazraoui. Si decide il futuro di Luka Modric: il sì a un passo. Il Diavolo vuole vendere: chi è in partenza e le cifre. Spunta un talento del Real Madrid. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Occhio al futuro di Modric

Ecco il piano cessioni per i rossoneri

C'è una cifra ipotetica che il Milan punta a incassare dalle sue cessioni e la rivela La Gazzetta dello Sport, che parla di un incasso da 150 milioni di euro.

Ecco come il Diavolo potrebbe arrivare a tale cifra: da Leão si aspetta un incasso da 60 milioni di euro.

Sugli esterni occhio ad Estupiñán: la sua possibile cessione all’Aston Villa può portare 15 milioni, anche se il Milan ne chiede una ventina.

Fofana è in vendita: può fruttare 20 milioni di euro, mentre la coppia formata da Loftus-Cheek e Bondo può portare nelle casse rossonere 15 milioni di euro. Stessa cifra che il Milan si aspetta dalla cessione di Tomori.

Uscita finale quella di Santiago Giménez da cui il Milan vorrebbe incassare 21 milioni di euro, anche per evitare qualsiasi rischio di minusvalenza. Con questi soldi il Milan potrebbe andare all'assalto di un esterno di centrocampo e un trequartista, fondamentali per il 3-4-2-1 di Amorim.

Pista aperta per Mazraoui

Spunta la pista Thiago Pitarch

Come scrive La Gazzetta dello Sport,, anche se manca ancora la comunicazione al Diavolo.Gerry Cardinale, Ruben Amorim e i dirigenti rossoneri sono molto ottimisti sulla sua permanenza.Servirà discutere un nuovo contratto, visto che al momento è svincolato, ma non ci dovrebbero essere problemi a livello economico.I colpi sul mercato e le parole decise di Cardinale e Amorim stanno spingendo Modric a restare a Milano, città graditissima da tutta la sua famiglia.Da capire il minutaggio eventuale del croato: difficile pensare che possa essere titolare fisso come lo è stato con Allegri.Probabile che venga gestito, anche perché il Milan ha sia Comotto che Jashari che spingono per avere minuti importanti durante la stagione.Questo perché è un esterno duttile, che può giocare sia a destra che a sinistra e può essere adattato anche come braccetto di difesa.e per il club inglese non è incedibile.Ci potrebbe essere un incrocio con Pervis Estupiñán: il terzino sinistro rossonero è un nome caldo per l’Aston Villa con il Milan che chiede una ventina di... milioni di euro per cederlo.La cessione di Estupiñán permetterebbe al Milan di chiudere questa doppia operazione quasi a saldo zero.Vedremo se la dirigenza rossonera prenderà questa strada:che possa rinforzare il suo 3-4-2-1, visto che al momento l'unico titolare sicuro sembra poter essere Alexis Saelemaekers.Il giornalista Nicolò Schira svela un nuovo profilo possibile per la mediana del Milan. I dettagli dal suo profilo X: "La Fiorentina ha mostrato interesse e incontrato negli ultimi giorni gli agenti di Thiago Pitarch. Il Milan e alcuni club stranieri hanno anche chiesto informazioni sul centrocampista del Real Madrid. Mourinho non ha ancora deciso il suo futuro e prenderà una decisione solo dopo il precampionato".Possibile prezzo? Per il sito transfermarkt.it il suo valore di mercato si aggira suiClasse 2007 ha già esperienza in prima squadra anche in Champions League dove ha totalizzato 6 presenze totali.Pitarch è un mediano molto preciso con i passaggi che ha una buonissima visione di gioco, duttile e che sa gestire alla grande la pressione.Da capire però come si potrebbe incastrare con la rosa del Milan, visto che il Diavolo ha già un giovane mediano su cui puntare, ovvero Comotto che è un classe 2008.