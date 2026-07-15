Il giornalista Nicolò Schira lancia la sfida di mercato tra Milan e Fiorentina per Thiago Pitarch del Real Madrid. Dettagli, cifre e statistiche del classe 2007

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il Milan è al lavoro anche per completare il centrocampo: si avvicina il rinnovo di Luka Modric, con Fofana, Loftus-Cheek e Bondo che dovrebbero lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Il giornalista Nicolò Schira svela un nuovo profilo possibile per il reparto rossonero.

L'indiscrezione di Nicolò Schira: occhi su Thiago Pitarch

Ecco i dettagli dal suo profilo X: "La Fiorentina ha mostrato interesse e incontrato negli ultimi giorni gli agenti di Thiago Pitarch. Il Milan e alcuni club stranieri hanno anche chiesto informazioni sul centrocampista del Real Madrid".
Qual è la posizione del club madrileno? Tutto dipenderà dalla decisione del nuovo allenatore.
Ecco i dettagli: "Mourinho non ha ancora deciso il suo futuro e prenderà una decisione solo dopo il precampionato".
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I numeri, la valutazione e le statistiche di Sofascore

  • Thiago Pitarch è un mediano spagnolo classe 2007 che ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno 2027 e che quindi potrebbe essere un'occasione di mercato.
  • Per il sito transfermarkt.it il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro.
  • Il giovane talento ha giocato 10 partite in stagione nella lega spagnola di cui 8 da titolare, stando in campo 596 minuti.
  • 2 assist con 49.7 tocchi di media. I palloni recuperati ogni partita sono 2.8.
  • 36.7 (90%) passaggi accurati di media con 2.8 (34%) di duelli vinti (fonte dati il sito Sofascore).

Le caratteristiche tecniche del mediano e il duello interno con Comotto

Pitarch è un mediano molto preciso con i passaggi che ha una buonissima visione di gioco. Fa della duttilità del ruolo una sua arma, visto che può giocare ovunque a centrocampo.
In fase difensiva sa recuperare bene il pallone per fare da filtro. Non sente la pressione nonostante l'età e ha tanti margini di crescita.
Sarebbe un investimento per il futuro del Milan che però in rosa ha già Comotto: il mediano rossonero classe 2008 è in odore di rinnovo e potrebbe restare a disposizione della rosa di Amorim per la stagione 2026-27.
Difficile pensare che possa arrivare Pitarch se Comotto non dovesse essere prestato a un'altra squadra. Vedremo quali saranno le strategie del club a centrocampo.

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