Il Milan è al lavoro anche per completare il centrocampo: si avvicina il rinnovo di Luka Modric, con Fofana, Loftus-Cheek e Bondo che dovrebbero lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Il giornalista Nicolò Schira svela un nuovo profilo possibile per il reparto rossonero.

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L'indiscrezione di Nicolò Schira: occhi su Thiago Pitarch

I numeri, la valutazione e le statistiche di Sofascore

Thiago Pitarch è un mediano spagnolo classe 2007 che ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno 2027 e che quindi potrebbe essere un'occasione di mercato.

Per il sito transfermarkt.it il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro.

Il giovane talento ha giocato 10 partite in stagione nella lega spagnola di cui 8 da titolare, stando in campo 596 minuti.

2 assist con 49.7 tocchi di media. I palloni recuperati ogni partita sono 2.8.

36.7 (90%) passaggi accurati di media con 2.8 (34%) di duelli vinti (fonte dati il sito Sofascore).

Le caratteristiche tecniche del mediano e il duello interno con Comotto

Ecco i dettagli dal suo profilo X: "La Fiorentina ha mostrato interesse e incontrato negli ultimi giorni gli agenti di. Il Milan e alcuni club stranieri hanno anche chiesto informazioni sul centrocampista del Real Madrid".Qual è la posizione del club madrileno? Tutto dipenderà dalla decisione del nuovo allenatore.Ecco i dettagli: "Mourinho non ha ancora deciso il suo futuro e prenderà una decisione solo dopo il precampionato".Pitarch è un mediano molto preciso con i passaggi che ha una buonissima visione di gioco. Fa della duttilità del ruolo una sua arma, visto che può giocare ovunque a centrocampo.In fase difensiva sa recuperare bene il pallone per fare da filtro. Non sente la pressione nonostante l'età e ha tanti margini di crescita.Sarebbe un investimento per il futuro del Milan che però in: il mediano rossonero classe 2008 è in odore di rinnovo e potrebbe restare a disposizione della rosa di Amorim per la stagione 2026-27.Difficile pensare che possa arrivare Pitarch se Comotto non dovesse essere prestato a un'altra squadra. Vedremo quali saranno le strategie del club a centrocampo.