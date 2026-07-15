Milan, Modric può essere il terzo colpo: sì sempre più vicino e Amorim lo attende

Luka Modric sempre più vicino a restare al Milan: rifiutate le altre offerte, il Pallone d'Oro pronto a firmare un annuale. Ecco i dettagli della trattativa
Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM
Continua il mercato del Milan con i rossoneri che, in questo momento, stanno pensando prima alle cessioni e poi torneranno sul mercato in entrata.
Dopo Ramos e Gila, per cui i rossoneri hanno speso più di 100 milioni di euro, il terzo colpo estivo del Milan potrebbe essere Luka Modric.
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L'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport e la volontà di ModricCome scrive La Gazzetta dello Sport, Luka Modric è sempre più convinto di giocare ancora a calcio e di farlo con il Milan, anche se manca ancora la comunicazione al Diavolo.
Gerry Cardinale, Ruben Amorim e i dirigenti rossoneri sono molto ottimisti sulla sua permanenza.
I dettagli del contratto e i fattori decisivi
- Al momento il mediano è svincolato e quindi servirà un nuovo contratto anche se l'aspetto economico è l'ultimo a condizionare la volontà di Modric.
- Non sarebbe una sorpresa vederlo firmare di nuovo un annuale a cifre tutto sommato contenute.
- Le mosse sul mercato, le parole di Cardinale e di Amorim stanno spingendo Modric verso il sì al Milan.
- La famiglia vuole restare ancora a Milano e sta svolgendo un ruolo importante nella decisione del croato, con Amorim che spera in un sì definitivo a stretto giro di posta.
Il ruolo nel Milan: dal passato con Allegri al futuro con AmorimLuka Modric, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, è stato insostituibile come mediano davanti alla difesa e ha giocato alla grande, tanto che per molti è stato il migliore della stagione rossonera da poco terminata.
Con Amorim giocherebbe comunque mediano, ma di un centrocampo a due che ha dei compiti diversi: il portoghese vuole un pressing asfissiante senza il pallone. Recupero palla e movimento veloce.
La gestione fisica e la vetrina dell'Europa LeagueModric ha qualità immense, ma dovrà fare i conti con l'età: il Diavolo giocherà anche in Europa League la prossima stagione ed è irrealistico pensare che il croato possa giocare sempre da titolare anche con Amorim.
Andrà gestito, ma l'allenatore portoghese lo vuole assolutamente in rosa: un Pallone d'Oro della sua qualità fa sempre comodo e sarebbe davvero affascinante vedere Modric in rossonero in Europa.
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