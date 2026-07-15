Milan, Modric può essere il terzo colpo: sì sempre più vicino e Amorim lo attende

Continua il mercato del Milan con i rossoneri che, in questo momento, stanno pensando prima alle cessioni e poi torneranno sul mercato in entrata.

Dopo Ramos e Gila, per cui i rossoneri hanno speso più di 100 milioni di euro, il terzo colpo estivo del Milan potrebbe essere Luka Modric.

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L'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport e la volontà di Modric

I dettagli del contratto e i fattori decisivi

Al momento il mediano è svincolato e quindi servirà un nuovo contratto anche se l'aspetto economico è l'ultimo a condizionare la volontà di Modric.

Non sarebbe una sorpresa vederlo firmare di nuovo un annuale a cifre tutto sommato contenute.

Le mosse sul mercato, le parole di Cardinale e di Amorim stanno spingendo Modric verso il sì al Milan.

La famiglia vuole restare ancora a Milano e sta svolgendo un ruolo importante nella decisione del croato, con Amorim che spera in un sì definitivo a stretto giro di posta.

Il ruolo nel Milan: dal passato con Allegri al futuro con Amorim

La gestione fisica e la vetrina dell'Europa League

Come scrive La Gazzetta dello Sport,, anche se manca ancora la comunicazione al Diavolo.Gerry Cardinale, Ruben Amorim e i dirigenti rossoneri sono molto ottimisti sulla sua permanenza.Luka Modric, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, è stato insostituibile come mediano davanti alla difesa e ha giocato alla grande, tanto che per molti è stato il migliore della stagione rossonera da poco terminata.Con Amorim giocherebbe comunque mediano, ma di un: il portoghese vuole un pressing asfissiante senza il pallone. Recupero palla e movimento veloce.Modric ha qualità immense, ma dovrà fare i conti con l'età: il Diavolo giocherà anche inla prossima stagione ed è irrealistico pensare che il croato possa giocare sempre da titolare anche con Amorim.Andrà gestito, ma l'allenatore portoghese lo vuole assolutamente in rosa:e sarebbe davvero affascinante vedere Modric in rossonero in Europa.