Milan, serve il vice Ramos: c'è l'occasione di mercato ideale dalla Serie A

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan continua con la sua sessione di calciomercato: i rossoneri hanno già investito una cifra pesante per Gila e Ramos, che sono costati più di 100 milioni in totale. Questo senza che il club cedesse nessuno. Un cambio radicale di strategia, anche se ora il club avrà bisogno di incassare per rientrare anche in parte dall'investimento. Poi sarà tempo di cercare ulteriori colpi.

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Un vice-Ramos per le rotazioni in Europa League

Un ruolo che potrebbe essere coperto è l'attaccante: è arrivato sì Ramos, ma potrebbe servire una solida alternativa dalla panchina, visto che il Diavolo giocherà anche l'Europa League la prossima stagione. Come ricorda Calciomercato.com, l'Udinese e Keinan Davis hanno trovato un accordo per il rinnovo di contratto per la prima punta fino al 2031. Occhio però perché l'attaccante inglese classe 1997 potrebbe essere una pista concreta in caso di cessione di Santiago Giménez. Ma come gioca e quanto potrebbe costare Davis?

Keinan Davis dell'Udinese gioca come una punta centrale moderna, che fa della sua stazza fisica il suo punto di forza principale. Capace di unire lo strapotere atletico a un'eccellente qualità tecnica nello stretto e nella protezione del pallone. Sa anche giocare molto bene con i suoi compagni di reparto: Davis è un mancino naturale dotato di ottimi piedi.

Il jolly perfetto per il Milan su contropiede

Può giocare tranquillamente come attaccante singolo del reparto ed è estremamente efficace anche per quanto riguarda le azioni in contropiede. Per il Milan potrebbe essere il jolly ideale dalla panchina da accostare a Ramos, che è il chiaro titolare della rosa. Quanto potrebbe costare? Per il sitoil suo valore attuale è di. Scopriamo insieme i suoi numeri.

I dati stagionali della punta in Serie A estratti direttamente dal sito Sofascore evidenziano il suo ottimo rendimento:

30 partite giocate in Serie A in questa stagione, di cui 27 da titolare con 2079 minuti in campo.

in Serie A in questa stagione, di cui 27 da titolare con 2079 minuti in campo. Un buonissimo contributo realizzativo visto che ha segnato 10 gol servendo 4 assist .

. 24.6 tocchi per partita con 6 grandi occasioni create.

4.9 (46%) di duelli vinti con 7.0 possessi persi di media.

I tiri di media a partita tentati sono 1.7 con una conversione del gol che si assesta sul 20%.

Ha esperienza in Serie A e come caratteristiche si adatta perfettamente al calcio tecnico, offensivo e verticale di Amorim. Chi potrebbe partire in casa rossonera?

In difesa potrebbero lasciare il Milan i seguenti giocatori: Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, David Odogu e Pervis Estupiñán. Su Tomori ci potrebbe essere l'interesse della Premier League o della Juventus. A centrocampo, il Milan vuole incassare dalle cessioni di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

La situazione in attacco tra Leão e Santiago Giménez

Da capire invece quale sarà il futuro di Comotto, Jashari e Ricci che saranno prima testati da Amorim. In attacco i nodi da sciogliere sono due:. Con l'infortunio subito alla caviglia durante i Mondiali con il Messico, il rischio è quello di non trovare un acquirente per la prima punta. Solo dopo una cessione del numero 7, il Milan potrà pensare a un altro innesto in attacco.