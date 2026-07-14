Giornata ricca di novità in Casal Milan. Il mercato in uscita entra nel vivo, con Tomori ed Estupinan come candidati principali in uscita: per loro possibile futuro in Premier League? Ma non è tutto. In casa Milan si parla anche di rinnovi, con Camarda e Comotto che potrebbero continuare il loro percorso con il Milan. Ma la notizia più importante riguarda proprio Luka Modric: il centrocampista croato è orientato a rinnovare per un'ulteriore stagione!. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, l'Atalanta vuole Jashari

resta interessata ad, considerato primo obiettivo della Dea per il proprio centrocampo. Il club nerazzurro attende, però, la decisione del Milan: se i rossoneri non apriranno alla cessione, la squadra nerazzurra valuterà altri profili.

Jashari, reduce dal Mondiale con la Svizzera, tornerà molto presto a disposizione di Amorim, che o considera potenzialmente importante per il suo centrocampo. Il Milan difficilmente cederà il calciatore: il giovane è stato acquistato dal Bruges per oltre 30 milioni di euro, bonus compresi, e servirebbe un'offerta elevata per evitare una minusvalenza.

CalcRinnovi in vista per Camarda e Comotto?

Ilaccelera sul fronte rinnovi. Gli agentisono stati a CasaMilan per definire gli ultimi dettagli legati al possibile prolungamento di contratto di due stelline rossonere:

La società rossonera, ancora scottata dal caso Liberali, non vuole perdere i suoi gioielli: proprio per questo, il club di via Aldo Rossi avrebbe in programma di prolungare i due giovani ragazzi, che saranno a disposizione di Ruben Amorim.

Lato cessioni: chi parte (e chi arriva)?

Il mercato delentra nel vivo: la dirigenza lavora duramente ance sul fronte cessioni., seguito dall', potrebbe salutare i rossoneri per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Liquidità che, successivamente, andrebbe reinvestita sudel Manchester United.

in difesa, invece, Tomori potrebbe partire davanti ad un'offerta ritenuta congrua. In caso di addio, il Milan valuterebbe il giovane talento del Benfica, Antonio Silva. Per il futuro, invece, i rossoneri seguono anche Alajbegovic, classe 2007 del Bayer Leverkusen, ma al momento l'Atalanta è in netto vantaggio.

Modric, rinnovo vicino!

. Secondo Di Marzio, il centrocampista croato avrebbe ormai scelto di proseguire la sua storia d'amore con i rossoneri. La volontà del club e il forte legame di Modric con l'ambiente rossonero hanno avuto un peso decisivo.

Il croato, inoltre, vuole riscattarsi dopo la mancata qualificazione in Champions League e regalare al Milan un ultimo grande capitolo della sua carriera.