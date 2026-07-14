Milan, Comotto: voci di mercato, ma con Amorim spicca. Ecco perché ha le caratteristiche giuste

Il Milan ha iniziato ieri il raduno in preparazione alla stagione 2026/27. Prime immagini molto interessanti dal centro sportivo di Milanello: grazie al lavoro dell'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi abbiamo potuto assistere in live al primo allenamento aperto al pubblico del nuovo Diavolo di Ruben Amorim.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le prime indicazioni tattiche di Amorim e il ruolo di Gila e Chukwueze

Prime indicazioni molto interessanti: l'allenatore portoghese ha chiesto subito gioco, possesso palla, pallone in verticale e pressing totale in fase di non possesso.è stato usato sia come centrale di difesa che come braccetto di destra, mentre(come avevamo ipotizzato noi di Pianeta Milan) è stato provato come esterno destro del centrocampo a quattro.

Oltre a questi giocatori è saltato all'occhio il talento cristallino di Christian Comotto. Il mediano classe 2008 ha trascorso la sua ultima stagione in Serie B, con la maglia dello Spezia. Pian piano ha guadagnato sempre più minuti in campo diventando uno dei titolari del centrocampo ligure.

Il fattore Comotto: le caratteristiche ideali per il gioco verticale

Ovviamente sono solo prime impressioni, ma grazie all'aiuto del nostro inviato possiamo svelarvi come Comotto sia stato tra i più positivi in campo nelle prime partitelle rossonere. Il talento ha dimostrato di avere un piede molto educato, in grado di servire bene i compagni con passaggi precisi, tesi e forti.

Aspetti fondamentali per Amorim che chiede un calcio verticale senza fronzoli e che arrivi in attacco il prima possibile. Comotto gioca sempre con la testa alta alla ricerca degli inserimenti offensivi dei compagni.

Il Milan lavora al suo rinnovo fino al 2031 mentre ci sono squadre in Serie A che lo vorrebbero in prestito: come rivelato da Tuttomercatoweb, infatti, Comotto piace a Fiorentina e Torino. Il mediano, però, ha tutte le qualità e le carte in regola per convincere Amorim a tenerlo in rosa, pronto a giocare la stagione con la prima squadra del Milan.