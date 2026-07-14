Pellegatti: "Ramos pagato troppo? Questi calcoli sulle tasche del Milan non li capisco"

Ieri è iniziata la stagione del Milan con il primo giorno di raduno: la sorpresa è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos. Il nuovo attaccante del Milan era a Milano per visionare alcune case ed è passato al centro sportivo di Milanello per salutare i compagni, Amorim e Cardinale. Un segnale importante che dimostra la grandissima voglia del portoghese di indossare la maglia rossonera.

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Le parole di Carlo Pellegatti su YouTube e il prezzo del cartellino

A parlare di Ramos è stato anche il giornalista, ecco il suo pensiero su YouTube: "Bella sorpresa ieri di Ramos. Continuano a insistere, quasi come presa in giro, sul fatto che il Milan lo abbia pagato 70 milioni, quando altre squadre avevano offerto 35 milioni. Sono problemi del portafoglio di Gerry Cardinale. Ora il Milan ha Ramos: se farà 25 gol lo avrà pagato poco, se ne farà 5 lo avrà pagato in modo spropositato, vedremo. Il Milan lo ha pagato tanto e abbiamo Ramos, punto e stop. Questi calcoli sulle tasche del Milan non li capisco".

L'improvvisa apparizione di Gonçalo Ramos a Milanello, ben prima del suo ritorno dalle vacanze post Mondiali, rappresenta un segnale chiarissimo per quanto riguarda l'attaccante portoghese: l'ex PSG è totalmente al centro del progetto di Amorim.

Il mercato delle punte, il confronto con Kolo Muani e la sfida di Amorim

Come sottolineato da Carlo Pellegatti, il dibattito sui 70 milioni di euro spesi da Gerry Cardinale lascia il tempo che trova: oramai, nel calcio di oggi, le prime punte costano tantissimo e le squadre che le hanno difficilmente se ne liberano. Non è un caso che lo stesso PSG chieda circa 50 milioni di euro allaper liberare

Il francese era totalmente fuori dal progetto del club, mentre Ramos era una riserva di lusso, che spesso ha deciso partite importanti per il PSG. La vera scommessa della dirigenza rossonera non è legata al bilancio, ma alla capacità di Amorim di regalare alla squadra un gioco nuovo, in grado di rilanciare la squadra dopo due stagioni deludenti a livello di risultati.