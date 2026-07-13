Gonçalo Ramos, che voglia di Milan: segnale importantissimo. E le sue prime parole ...

Il Milan inizia oggi ufficialmente la sua stagione: a Milanello è iniziato il raduno per la programmazione del 2026-27. Ecco la lista degli attaccanti convocati da Ruben Amorim: presenti Chukwueze e Nkunku (della prima squadra). Tra i giovani chiamati Kostic e Camarda. Leao e Pulisic rientreranno dopo i Mondiali, così come Santiago Giménez e il nuovo acquisto Gonçalo Ramos.

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Ramos a sorpresa a Milanello: rinuncia alle vacanze dopo i Mondiali

Proprio dall'ormai ex attaccante del PSG è arrivata una sorpresa molto inaspettata: la prima punta rossonera si è presentata al raduno a Milanello di sua spontanea iniziativa, nonostante sia ancora in vacanza dopo appunto i Mondiali 2026 affrontati con la maglia del Portogallo.

Grazie al lavoro dell'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, possiamo svelarvi i dettagli della sua accoglienza:

Ramos si è presentato al centro sportivo insieme alla moglie .

. È stato accolto calorosamente dai tifosi presenti all'esterno.

presenti all'esterno. Ha avuto il primo contatto diretto con il tecnico Ruben Amorim e il proprietario Gerry Cardinale.

Una visita inaspettata e non dovuta, ma che rappresenta un segnale del tutto straordinario per i rossoneri. Non è da tutti rinunciare ad alcuni giorni di vacanza per conoscere in anticipo i compagni, l'allenatore e la struttura dove lavorerà e si allenerà per tutta la stagione. È innegabile che Ramos abbia una voglia incredibile di iniziare la sua nuova avventura con il Milan.

Le prime parole di Gonçalo Ramos e l'impatto tattico nel Milan di Amorim

Dai profili social del Diavolo ecco le prime parole dell'attaccante portoghese: "Ciao Milanisti, sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi! Forza Milan!".

Il Milan ha bisogno di un attaccante che possa segnare con continuità e rompere il muro dei 20 gol stagionali: Ramos ha tutte le qualità per poterlo fare e anche a livello di mentalità, con questa sua iniziativa, dimostra di essere già prontissimo. Per il gioco di Amorim, Ramos è il profilo ideale per tre motivi specifici:

È un vero e proprio rapace dell'area di rigore .

. Dimostra una grande capacità di attaccare lo spazio in profondità .

. Sa dialogare e giocare di sponda con i compagni di reparto.

Non è un caso se il Milan lo ha reso l'acquisto più caro della sua storia, investendo più di 70 milioni di euro per strapparlo ai francesi. Ramos ha già iniziato con il piede giusto per ripagare al massimo la fiducia della società.