Milan, allenamento di Amorim: pressing, verticalità. Sorpresa Chukwueze. Sensazioni su Gila e Comotto | PM

Terminato il primo giorno di raduno per il Milan: i giocatori rossoneri si sono presentati a Milanello per iniziare la stagione 2026-27 sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim. L'arrivo di Cardinale, la sorpresa Ramos e non solo: rivivi tutto quello che è accaduto oggi al centro sportivo di Milanello (qui le notizie grazie all'inviato Stefano Bressi, per Pianeta Milan). Come ogni primo giorno di raduno che si rispetti, il Milan ha concluso con l'allenamento aperto al pubblico che è iniziato alle 18 circa ed è durato circa un'ora e dieci minuti. Quali sono state le prime impressioni?

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Dettagli e cronaca del primo allenamento di Ruben Amorim

L'allenamento è iniziato con il classico riscaldamento: prima corsetta, poi lavoro con il pallone con due fasi di torelli, con il gruppo diviso a metà. Ancora fase di riscaldamento con un semplice skip e poi si è passato al lavoro tattico vero e proprio. Grazie al lavoro del nostro inviato Stefano Bressi, abbiamo potuto captare gli esercizi organizzati da Amorim e dal suo staff.

Il focus della prima seduta si è concentrato su aspetti ben definiti:

Lavoro tattico 11 contro 0 : pallone al portiere, rinvio lungo e poi possesso palla con passaggi corti avanti e indietro.

: pallone al portiere, rinvio lungo e poi possesso palla con passaggi corti avanti e indietro. Verticalità sugli esterni : l'obiettivo principale è stato lo scarico sulle fasce per servire l'assist all'inserimento centrale.

: l'obiettivo principale è stato lo scarico sulle fasce per servire l'assist all'inserimento centrale. I singoli in evidenza: in grande spolvero Torriani con un paio di parate ottime. Il primo gol della stagione lo ha segnato il giovane Andrej Kostić, tra i più positivi, insieme a un Comotto impeccabile nel controllo palla e nelle verticalizzazioni.

Le partitelle 10 contro 10: pressing feroce e le prime mosse tattiche

Dopo questo primo lavoro spazio alle partitelle: dieci contro dieci. Due aspetti venuti subito alla luce: la squadra in fase di non possesso ha esercitato un, specialmente con la prima linea offensiva. Chi aveva il possesso del pallone, invece, iniziava la manovra dal basso, per poi cercare sempre la verticalità sugli esterni.

Durante i test sul campo sono emerse le primissime indicazioni di gioco:

Nessun gol segnato nelle due partitelle, ma abbiamo visto Chukwueze provato esterno destra nei quattro di centrocampo (alla Diallo, come avevamo ipotizzato noi di Pianeta Milan ).

(alla Diallo, ). Il nuovo acquisto Mario Gila ha parlato spesso con Amorim, che lo ha schierato praticamente sempre al centro del reparto difensivo.

ha parlato spesso con Amorim, che lo ha schierato praticamente sempre al centro del reparto difensivo. L'allenatore portoghese è apparso totalmente coinvolto durante gli esercizi, arrivando addirittura a pressare i giocatori stessi.

Queste sono le primissime sensazioni del nuovo Milan di Amorim, in attesa del mercato e di tutti i rientri dei giocatori impegnati ai Mondiali 2026.