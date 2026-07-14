Una storia d'amore destinata a non finire. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di marzio, tra il Milan e Luka Modric il matrimonio sembra continuare per un altro anno. Ore caldissime, dedicate a profonde riflessioni da parte del centrocampista croato, ma la strada intrapresa è ormai a senso unico: si va verso il fatidico si.

Calciomercato Milan, vicino il rinnovo di Modric

La dirigenza rossonera ha dimostrato una fortissima tenacia. Dal 24 maggio in poi, giorno i. cui si sono spenti i riflettori sulla Serie A, ilnon ha mai smesso di corteggiare il centrocampista croato. Un pressing asfissiante ma sempre elegante, che ha trovato terreno fertile nel giocatore.

Modric a Milano sta bene. Il feeling con l'ambiente è totale. Il centrocampista croato e la sua famiglia si sono integrati alla perfezione nella città lombarda, diventando a tutti gli effetti al loro seconda casa. Una scintilla scoccata fin dal primo giorno in Italia e che oggi pesa in modo decisivo.

A spingere il croato verso il rinnovo c'è un fortissimo orgoglio sportivo. Modric non vuole che l'ultimo ricordo della sua carriera sia legato alle delusioni arrivate dalla mancata qualificazione in Champions League. C'è tantissima voglia di riscatto, c'è il desiderio di regalare al popolo rossonero, squadra che tifa fin da bambino, un ultimo capitolo da raccontare.

La tabella

Il via libera definitivo : atteso nei prossimi giorni direttamente dalle vacanze del croato.

: atteso nei prossimi giorni direttamente dalle vacanze del croato. Niente tappe a Milanello: il croato non passerà dal centro sportivo.

il croato non passerà dal centro sportivo. Tourneè estiva: Modric si aggregherà direttamente al gruppo in Australia.

Modric si aggregherà direttamente al gruppo in Australia. La partenza: il volo rossonero decollerà dal Belpaese il prossimo 26 luglio, tra esattamente due settimane.

Le distanze tra le parti, ad oggi, si sono ridotte al minimo, e le percentuali su una sua possibile permanenza sono velocemente aumentate. Al momento, però, il centrocampista rossonero si sta godendo le meritate vacanze, arrivate dopo la partecipazione al Mondiale. Una volta sciolti gli ultimi dubbi, il Milan si metterà in moto con una tabella già molto chiara: