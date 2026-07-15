Milan, addio Leão: fissato il prezzo della cessione. Premier, Arabia e non solo: ecco i dettagli

Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM

Il Milan è al lavoro per quanto riguarda le possibili cessioni in questa sessione di calciomercato: i rossoneri devono prima sfoltire per poter andare all'assalto di altri giocatori dopo gli arrivi di Gila in difesa e Ramos in attacco.

Serve un tesoretto importante visto che il club deve ancora chiudere colpi importanti in attacco, tra cui un trequartista e un esterno di centrocampo.

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Il futuro di Rafael Leão e il programma estivo

Le cifre della cessione e i club interessati

Per quanto riguarda la cessione, non si prende in considerazione la clausola rescissoria da 175 milioni di euro: una valutazione realistica da parte del Milan è di almeno 60 milioni di euro.

L'entourage di Leão è alla ricerca di offerte: il portoghese è stato proposto al Tottenham e accostato ad altri club inglesi come lo United, ma non sono arrivate offerte al Milan.

Pista più percorribile quella turca, anche se per Rafa sarebbe una soluzione di secondo piano, così come l'Arabia.

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