Milan, addio Leão: fissato il prezzo della cessione. Premier, Arabia e non solo: ecco i dettagli

Il Milan fissa il prezzo per la cessione di Rafael Leão: addio possibile per 60 milioni. Tottenham e piste estere, ecco i dettagli e i numeri del portoghese
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Il Milan è al lavoro per quanto riguarda le possibili cessioni in questa sessione di calciomercato: i rossoneri devono prima sfoltire per poter andare all'assalto di altri giocatori dopo gli arrivi di Gila in difesa e Ramos in attacco.
Serve un tesoretto importante visto che il club deve ancora chiudere colpi importanti in attacco, tra cui un trequartista e un esterno di centrocampo.
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Il futuro di Rafael Leão e il programma estivoRafael Leão sembra destinato a lasciare i rossoneri questa estate, visto che lo stesso esterno ha espresso più volte il suo desiderio di cambiare campionato e partire con una nuova esperienza.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, a meno di cambi sul programma, il portoghese si unirà alla squadra a Perth in Australia il 29 luglio, insieme al nuovo arrivo Ramos.
Le cifre della cessione e i club interessati
- Per quanto riguarda la cessione, non si prende in considerazione la clausola rescissoria da 175 milioni di euro: una valutazione realistica da parte del Milan è di almeno 60 milioni di euro.
- L'entourage di Leão è alla ricerca di offerte: il portoghese è stato proposto al Tottenham e accostato ad altri club inglesi come lo United, ma non sono arrivate offerte al Milan.
- Pista più percorribile quella turca, anche se per Rafa sarebbe una soluzione di secondo piano, così come l'Arabia.
L'impatto dell'addio e i numeri in rossoneroCon l'eventuale addio di Rafael Leão, il Milan perderebbe uno dei giocatori più importanti della storia recente del club: il portoghese ha faticato lo scorso anno, sia perché è stato adattato come punta, sia perché non è stato al meglio tra l'infortunio al polpaccio e la pubalgia.
Il numero 10 resta un calciatore di qualità e non è un caso che il Milan voglia il massimo dalla sua cessione, che frutterebbe anche una plusvalenza importante per mercato e bilancio.
Questi i numeri di Leão con la maglia del Milan: 80 gol e 65 assist in 291 presenze totali.
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