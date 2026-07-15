Milan, emerge Mazraoui: per lo United non è incedibile. Carta Estupiñán

Il Milan punta Noussair Mazraoui del Manchester United per la fascia di Amorim. La trattativa si sblocca con la cessione di Estupiñán all'Aston Villa
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I prossimi colpi in entrata per il Milan potrebbero essere due: il trequartista e l'esterno di centrocampo. Per il primo ruolo, i nomi di Karetsas e Alajbegović sembrano distanti in questo momento dai rossoneri: il primo ha trovato l'accordo con il Borussia Dortmund, con i tedeschi che stanno spingendo per chiudere il colpo con il Genk.
Per il bosniaco, invece, c'è il forte interesse dell'Atalanta che sta lavorando per trovare l'accordo finale con il Bayer Leverkusen. Il nome, quindi, potrebbe esulare da questi due e anche essere del tutto nuovo.
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L'obiettivo per la fascia: il profilo di Noussair MazraouiDiverso il discorso dell'esterno: come scrive Tuttosport emerge il profilo di Noussair Mazraoui del Manchester United.
Questo perché è un esterno duttile, che può giocare sia a destra che a sinistra e può essere adattato anche come braccetto di difesa.
In più Amorim lo conosce molto bene, visto che lo ha allenato proprio durante la sua avventura ai Red Devils. Per il club inglese non è incedibile.
L'intreccio di mercato: la cessione di Estupiñán all'Aston Villa
- Un giocatore chiave in questa trattativa di calciomercato potrebbe essere Pervis Estupiñán: il terzino sinistro rossonero è un nome caldo per l’Aston Villa, alla ricerca di un sostituto per Lucas Digne.
- I rossoneri valutano il loro esterno mancino sui 18-20 milioni, con l'agente Jorge Mendes al lavoro per arrivare ad una intesa tra i due club.
- Mazraoui potrebbe essere un'occasione di mercato a un costo relativamente basso: trovare un esterno di centrocampo a circa una ventina di milioni di euro, potrebbe permettere ai rossoneri di spendere una cifra importante per chiudere il colpo sulla trequarti.
La strategia economica e le richieste di AmorimPer questo è fondamentale prima definire la cessione di Estupiñán che permetterebbe al Milan di chiudere questa doppia operazione quasi a saldo zero.
Vedremo se la dirigenza rossonera prenderà questa strada: ad Amorim serve almeno un esterno e non è escluso che ne arrivino anche due in base anche alle altre uscite.
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