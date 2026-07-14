Calciomercato, Raimondi rivela: "Primi contatti per Mazraoui. Ibrahimovic impazzito per lui"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, il Milan si potrebbe concentrare sul mercato in uscita, ma occhio anche ad altri arrivi. Ruben Amorim avrà bisogno di altri rinforzi per poter far rendere al massimo la sua squadra. Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del possibile prossimo colpo del Milan.

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L'interesse per Noussair Mazraoui e le parole di Raimondi

Ecco le sue parole a SportMediaset: "Noussair Mazraoui: Ibrahimovic è impazzito per lui. Ha due anni di contratto con lo United e Amorim lo conosce e lo vorrebbe. Ci sono i primi contatti con l'agente Pimenta, ma non c'è una trattativa tra club. Può giocare sia a destra che a sinistra".

Noussair Mazraoui è un terzino destro classe 1997 che possiede grandissima duttilità tattica, visto che può anche giocare nei tre centrali del reparto. Mazraoui può essere il rinforzo giusto per il 3-4-2-1 di Amorim, visto che ha tanta esperienza e può tranquillamente coprire il doppio compito sulle fasce rossonere, sia in attacco che in difesa.

I dati stagionali di Mazraoui e il valore di mercato

In stagione in Premier League ha giocato 20 partite di cui 11 da titolare, stando in campo 1022 minuti e giocando prevalentemente a destra. Non ha avuto una grande stagione in Inghilterra a livello statistico, visto che non ha trovato gol e assist (dati dal sito), ma è un calciatore molto interessante, visto che potrebbe costare relativamente poco.

Secondo SportMediaset il suo valore di mercato è sui 20 milioni di euro, una cifra bassa per un giocatore della sua esperienza e dotato della sua duttilità tattica.

Se il club dovesse riuscire a chiudere per il colpo Mazraoui, Amorim avrebbe in rosa due esterni di centrocampo in grado di giocare sia a destra che a sinistra senza problemi: parliamo del marocchino e di Saelemaekers, anch'egli giocatore molto duttile. Proprio l'esterno e il trequartista offensivo dovrebbero essere i prossimi colpi in entrata del mercato del Milan, sempre con l'obiettivo di rinforzare al massimo la rosa di Amorim.