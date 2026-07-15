Rientrati dai prestiti a Lecce e Spezia, Francesco Camarda e Christian Comotto convincono Ruben Amorim al raduno del Milan. Pronto il rinnovo fino al 2031

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM

Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM

Christian Comotto e Francesco Camarda sono due talenti rossoneri rientrati al Milan dopo i prestiti rispettivamente allo Spezia e al Lecce: il mediano e l'attaccante saranno valutati da Ruben Amorim durante il raduno, con il club, insieme all'allenatore e ai due giocatori che decideranno il loro futuro.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan li vuole blindare per evitare possibili offerte di altri club: l'idea è di rinnovare i due contratti in scadenza a giugno 2028 fino al 2031.

Le gerarchie di Amorim e la maturazione di Comotto in Serie B

Amorim ha grande stima in entrambi, specialmente per Comotto che il portoghese ritiene uno dei centrocampisti a disposizione che può far parte della prima squadra in vista della stagione 2026/27.
Il classe 2008 è pronto al salto di qualità dopo una stagione in cui ha giocato molte partite da titolare con lo Spezia, in un campionato complesso come quello della Serie B.
Comotto e Camarda: il Milan vuole blindarli. Futuro in prima squadra? Il pensiero di Amorim

Il reparto offensivo e le prospettive di Camarda come vice-Ramos

  • Anche Camarda potrà restare a disposizione di Amorim in stagione: va ricordato che il Milan ha chiuso per Ramos in attacco spendendo più di 70 milioni di euro, ma con Gimenez pronto a lasciare i rossoneri, servirà un suo vice, con Camarda che potrebbe fare questo ruolo, magari insieme a Kostic, altra prima punta giovane estremamente interessante.

Il raduno rossonero e l'analisi sul campo di Comotto

Comotto e Camarda si stanno allenando con il Milan e hanno fatto parte anche del primo giorno di raduno aperto a giornalisti e pubblico: ovviamente sono solo prime impressioni, ma grazie all'aiuto di Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan, possiamo svelarvi come Comotto sia stato tra i più positivi in campo nelle prime partitelle rossonere.
Il talento ha dimostrato di avere un piede molto educato, in grado di servire bene i compagni con passaggi precisi, tesi e forti.

I dettami tattici del nuovo allenatore e la ricerca della profondità

Tutte caratteristiche indispensabili per il gioco di Amorim, che cerca un calcio verticale senza avere il dominio del possesso del pallone: si deve cercare la profondità il prima possibile per mettere in difficoltà le difese avversarie.
Comotto ha tutte le qualità per prendersi minuti importanti in questa stagione.

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