Rientrati dai prestiti a Lecce e Spezia, Francesco Camarda e Christian Comotto convincono Ruben Amorim al raduno del Milan. Pronto il rinnovo fino al 2031
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Christian Comotto e Francesco Camarda sono due talenti rossoneri rientrati al Milan dopo i prestiti rispettivamente allo Spezia e al Lecce: il mediano e l'attaccante saranno valutati da Ruben Amorim durante il raduno, con il club, insieme all'allenatore e ai due giocatori che decideranno il loro futuro.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan li vuole blindare per evitare possibili offerte di altri club: l'idea è di rinnovare i due contratti in scadenza a giugno 2028 fino al 2031.
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Le gerarchie di Amorim e la maturazione di Comotto in Serie BAmorim ha grande stima in entrambi, specialmente per Comotto che il portoghese ritiene uno dei centrocampisti a disposizione che può far parte della prima squadra in vista della stagione 2026/27.
Il classe 2008 è pronto al salto di qualità dopo una stagione in cui ha giocato molte partite da titolare con lo Spezia, in un campionato complesso come quello della Serie B.
Il reparto offensivo e le prospettive di Camarda come vice-Ramos
- Anche Camarda potrà restare a disposizione di Amorim in stagione: va ricordato che il Milan ha chiuso per Ramos in attacco spendendo più di 70 milioni di euro, ma con Gimenez pronto a lasciare i rossoneri, servirà un suo vice, con Camarda che potrebbe fare questo ruolo, magari insieme a Kostic, altra prima punta giovane estremamente interessante.
Il raduno rossonero e l'analisi sul campo di ComottoComotto e Camarda si stanno allenando con il Milan e hanno fatto parte anche del primo giorno di raduno aperto a giornalisti e pubblico: ovviamente sono solo prime impressioni, ma grazie all'aiuto di Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan, possiamo svelarvi come Comotto sia stato tra i più positivi in campo nelle prime partitelle rossonere.
Il talento ha dimostrato di avere un piede molto educato, in grado di servire bene i compagni con passaggi precisi, tesi e forti.
I dettami tattici del nuovo allenatore e la ricerca della profonditàTutte caratteristiche indispensabili per il gioco di Amorim, che cerca un calcio verticale senza avere il dominio del possesso del pallone: si deve cercare la profondità il prima possibile per mettere in difficoltà le difese avversarie.
Comotto ha tutte le qualità per prendersi minuti importanti in questa stagione.
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