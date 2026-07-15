Christian Comotto e Francesco Camarda sono due talenti rossoneri rientrati al Milan dopo i prestiti rispettivamente allo Spezia e al Lecce: il mediano e l'attaccante saranno valutati da Ruben Amorim durante il raduno, con il club, insieme all'allenatore e ai due giocatori che decideranno il loro futuro.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan li vuole blindare per evitare possibili offerte di altri club: l'idea è di rinnovare i due contratti in scadenza a giugno 2028 fino al 2031.

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Le gerarchie di Amorim e la maturazione di Comotto in Serie B

Il reparto offensivo e le prospettive di Camarda come vice-Ramos

Anche Camarda potrà restare a disposizione di Amorim in stagione: va ricordato che il Milan ha chiuso per Ramos in attacco spendendo più di 70 milioni di euro, ma con Gimenez pronto a lasciare i rossoneri, servirà un suo vice, con Camarda che potrebbe fare questo ruolo, magari insieme a Kostic, altra prima punta giovane estremamente interessante.

Il raduno rossonero e l'analisi sul campo di Comotto

I dettami tattici del nuovo allenatore e la ricerca della profondità