La linea verde del Milan non si ferma solamente all'acquisto dei migliori talenti in giro per il mercato europeo, ma passa prima di tutto anche dalla blindatura di quelli recenti in casa. Nella giornata di oggi, gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci sono stati visti presso la sede di via Aldo Rossi.

Milan, in arrivo i rinnovi di Comotto e Camarda

Si tratta del secondo incontro a Casa Milan nel giro di pochissimi giorni, dopo il primo summit andato in scena verso i primi di luglio con i vertici della nuova dirigente. Un segnale inequivocabile di come le parti stiano premendo sull'acceleratore per chiudere il tutto il prima possibile.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'obiettivo di questo incontro è definire i dettagli per i rinnovi di contratto di Camarda e Comotto. Il primo, legato al club fino al 2027, è al centro del progetto presente e futuro. Il secondo, dopo una bellissima stagione in prestito allo Spezia, ha il contratto in scadenza nel 2028 e il club rossonero vuole assolutamente trattenerlo.

La doppia trattativa fotografa alla perfezione la strategia della società: puntare in modo concreto sui prodotti del proprio vivaio. Il Milan, infatti, vuole evitare un caso Liberali 2.0, perdendo a zero i suoi talenti maggiori.