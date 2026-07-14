Clamoroso asse di mercato tra il Milan e il Coventry City. Il club inglese punta due titolari in scadenza 2027 per finanziare il mercato di Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Raduno Milan, Cardinale lascia Milanello: la partenza del suo elicottero | PM

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Il calciomercato del Milan continua e ora sarà il tempo delle cessioni: è necessario sfoltire l'organico e accumulare ulteriore budget per poi chiudere altri colpi in entrata dopo Gila e Ramos (sui quali il club ha investito 100 milioni di euro). La dirigenza rossonera sta valutando attentamente le offerte dall'estero e dall'Italia per possibili giocatori che in questo momento non sembrano far parte del nuovo progetto di Ruben Amorim. I movimenti in uscita definiranno le prossime mosse.

Il punto sulle cessioni di Tuttosport: il Coventry City su Tomori e Loftus-Cheek

Il punto sulle possibili cessioni del Milan lo fa Tuttosport, oggi in edicola: il Coventry City, appena promosso in Premier League, potrebbe rompere gli indugi per Fikayo Tomori. Il club inglese ha chiesto informazioni anche per Ruben Loftus-Cheek: entrambi speravano nel rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027 con il Milan, ma sono destinati alla cessione in questa sessione di calciomercato. Per Bondo occhio al Watford mentre il Monza ha fatto un sondaggio per Filippo Terracciano.
Calciomercato Milan, ora le cessioni: due giocatori nel mirino della Premier e non solo

I 100 milioni di euro già investiti per Gila e Ramos certificano che la proprietà RedBird ora ha voglia di spendere per rinforzare il Milan, ma esige un bilanciamento finanziario che arriverà dagli addii.

I motivi tattici ed economici dietro le possibili uscite

La cessione di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek al Coventry City permetterebbe al Milan di incassare una cifra importante per due giocatori che non sembrano far parte dei piani futuri del club e di Amorim. Dal punto di vista tattico, Tomori rischia di perdere il posto in favore di Gila, arrivato per giocare proprio nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre, mentre Loftus-Cheek è stato provato come trequartista nel primo allenamento rossonero al raduno. Anche per lui ci potrebbe essere poco spazio.

Separarsi da due scadenze 2027 oggi significa evitare di perdere i calciatori a zero cercando di creare il massimo valore possibile. Discorso analogo per le seconde linee: i sondaggi del Watford per Bondo e del Monza per Terracciano confermano che la dirigenza vuole sfoltire e incassare, prima di tornare sul mercato alla ricerca degli innesti giusti per il 3-4-2-1 di Amorim.

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