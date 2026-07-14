Calciomercato Milan, ora le cessioni: due giocatori nel mirino della Premier e non solo

Il calciomercato del Milan continua e ora sarà il tempo delle cessioni: è necessario sfoltire l'organico e accumulare ulteriore budget per poi chiudere altri colpi in entrata dopo Gila e Ramos (sui quali il club ha investito 100 milioni di euro). La dirigenza rossonera sta valutando attentamente le offerte dall'estero e dall'Italia per possibili giocatori che in questo momento non sembrano far parte del nuovo progetto di Ruben Amorim. I movimenti in uscita definiranno le prossime mosse.

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Il punto sulle cessioni di Tuttosport: il Coventry City su Tomori e Loftus-Cheek

Il punto sulle possibili cessioni del Milan lo fa Tuttosport, oggi in edicola: il, appena promosso in Premier League, potrebbe rompere gli indugi per. Il club inglese ha chiesto informazioni anche per: entrambi speravano nel rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027 con il Milan, ma sono destinati alla cessione in questa sessione di calciomercato. Per Bondo occhio al Watford mentre il Monza ha fatto un sondaggio per Filippo Terracciano.

I 100 milioni di euro già investiti per Gila e Ramos certificano che la proprietà RedBird ora ha voglia di spendere per rinforzare il Milan, ma esige un bilanciamento finanziario che arriverà dagli addii.

I motivi tattici ed economici dietro le possibili uscite

La cessione di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek al Coventry City permetterebbe al Milan di incassare una cifra importante per due giocatori che non sembrano far parte dei piani futuri del club e di Amorim. Dal punto di vista tattico, Tomori rischia di perdere il posto in favore di Gila, arrivato per giocare proprio nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre, mentre Loftus-Cheek è stato provato come trequartista nel primo allenamento rossonero al raduno. Anche per lui ci potrebbe essere poco spazio.

Separarsi da due scadenze 2027 oggi significa evitare di perdere i calciatori a zero cercando di creare il massimo valore possibile. Discorso analogo per le seconde linee: i sondaggi del Watford per Bondo e del Monza per Terracciano confermano che la dirigenza vuole sfoltire e incassare, prima di tornare sul mercato alla ricerca degli innesti giusti per il 3-4-2-1 di Amorim.