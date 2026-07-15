Il resoconto del secondo giorno di allenamento del Milan di Ruben Amorim. Dai torelli con Gila e Gabbia alle indicazioni tattiche per l'attacco rossonero
Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM
La redazione di Pianeta Milan, grazie al supporto e al lavoro del suo inviato Stefano Bressi, ha raccontato al meglio il primo giorno del raduno del Milan di Amorim presso il centro sportivo di Milanello (qui per le prime sensazioni). La squadra rossonera continua a lavorare per preparare la stagione 2026-27 con allenamenti mattutini: ieri il secondo giorno che il Milan ha brevemente raccontato tramite un video su YouTube: ecco gli aspetti più interessanti.
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Il riscaldamento a Milanello: il torello e l'entusiasmo di AmorimL'allenamento inizia con un torello di riscaldamento in cui l'obiettivo è eseguire il maggior numero di passaggi di prima senza che i due giocatori al centro intercettino il pallone.
Dal video possiamo vedere un Amorim molto preso e al centro degli allenamenti, tanto è vero che palleggia anche lui insieme ai calciatori.
Quello che appare subito chiaro è la voglia e la felicità dell'allenatore portoghese che sembra presissimo dalla sua nuova sfida.
Il torello più lungo arriva con Gila e Gabbia in mezzo, con quest'ultimo che chiude i passaggi di prima dei compagni a quota 29 di fila.
Lavoro atletico e focus tecnico sulle linee di passaggio
- Poi si passa al riscaldamento aerobico con esercizi per scaldare e allungare i muscoli delle gambe tra cui anche skip e scatti corti e veloci.
- Poi lavoro con il pallone: prima un esercizio sui passaggi con due linee parallele con i giocatori che si devono passare la palla di prima in continuità, ruotando con le posizioni.
I dettami tattici del portoghese e le esercitazioni negli ultimi sedici metriAmorim spiega con grande voglia gli esercizi "Devi andare lì", il focus è sul posizionamento dei giocatori e su come devono giocare.
"Gioco vero ragazzi, dovete segnare", urla Amorim durante le esercitazioni in cui è coinvolto in prima persona al 100%.
Il Milan lavora negli ultimi sedici metri con delle partitelle in cui l'attacco cerca il possesso palla veloce e verso l'esterno del campo, con i difensori che si muovono per coprire l'area.
Ovviamente sono solo le primissime impressioni dei primi giorni di allenamento, ma Amorim sembra coinvolto al massimo in questa sua nuova avventura, tanto che corre e quasi gioca insieme ai suoi giocatori, oltre ad incitarli al massimo ad ogni tocco di palla.
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