Gonçalo Ramos segnali al Milan: si presenta al raduno subito! Accolto da Amorim e Cardinale | PM

La redazione di Pianeta Milan, grazie al supporto e al lavoro del suo inviato Stefano Bressi, ha raccontato al meglio il primo giorno del raduno del Milan di Amorim presso il centro sportivo di Milanello (qui per le prime sensazioni). La squadra rossonera continua a lavorare per preparare la stagione 2026-27 con allenamenti mattutini: ieri il secondo giorno che il Milan ha brevemente raccontato tramite un video su YouTube: ecco gli aspetti più interessanti.

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Il riscaldamento a Milanello: il torello e l'entusiasmo di Amorim

Lavoro atletico e focus tecnico sulle linee di passaggio

Poi si passa al riscaldamento aerobico con esercizi per scaldare e allungare i muscoli delle gambe tra cui anche skip e scatti corti e veloci.

Poi lavoro con il pallone: prima un esercizio sui passaggi con due linee parallele con i giocatori che si devono passare la palla di prima in continuità, ruotando con le posizioni.

I dettami tattici del portoghese e le esercitazioni negli ultimi sedici metri