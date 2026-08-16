Giornata ricca di notizie a Casa Milan, dove la dirigenza è al lavoro per completare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Un po' a sorpresa, l'ex obiettivo di mercato Jean-Philippe Mateta ha lanciato un messaggio che ha sorpreso i tifosi rossoneri. Si muove qualcosa anche in merito al futuro di Alphadjo Cissè, attualmente davanti a un bivio. Novità importanti anche per quanto riguarda la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Gimenez. Domina la cronaca la decisione dell'Arsenal sul destino di Ethan Nwaneri: la scelta dei 'Gunners' potrebbe favorire un passaggio a San Siro.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, l'annuncio di Mateta

"Il mio infortunio al ginocchio era in realtà più grave di quanto mi avessero detto. In fin dei conti non rimpiango nulla, perché se non avessi fatto quella visita medica, per quanto tempo avrei continuato a convivere con questo problema al ginocchio? Per fortuna ho fatto quella visita medica e ho scoperto esattamente qual era il mio problema".

è stato a un passo da vestire la maglia del. Il Diavolo, però, decise di approfondire i problemi al ginocchio del giocatore trovando problemi più gravi del previsto e facendo saltare di fatto l'accordo con il club inglese. Dopo mesi, l'attaccante francese ha parlato di quanto accaduto a 'Canal+ Foot'.

Mateta ha optato per una terapia conservativa, ma è comunque stato costretto a fermarsi per circa cinque settimane per recuperare dal suo problema al ginocchio e poter essere anche convocato dalla Francia per i Mondiali 2026.

Cissè, permanenza o prestito

“Ruben Amorim è felicissimo dell'impatto di Alphadjo Cisse: al di là del gol, sta apprezzando molto la sua mentalità. Adesso il Milan deve decidere cosa fare. La scelta è se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare in prestito, con Torino e Sassuolo che spingono per averlo”.

Fino a pochi giorni fa sembrava con le valige in mano, masi sta conquistandoa suon di prestazioni. Il trequartista classe 2006, in gol nell'ultimo test amichevole contro il Manchester United, è in bilico tra il prestito in una trae la permanenza al. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del giocatore ci ha pensatointervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

L'obiettivo di Cissè è giocare con continuità e accumulare esperienza nel calcio dei grandi, ma farlo con la maglia del Milan addosso sarebbe senz'altro più affascinante. In caso di permanenza, Amorim dovrà essere coraggioso e schierarlo spesso, perché una stagione in panchina rischia di compromettere il percorso di crescita del classe 2006.

Gimenez-Porto, la verità

“Gimenez al Porto? Leggo tante notizie in giro, ma ci sono troppe speculazioni e spesso non c'è nulla di vero. D'altronde è il mercato, ognuno fa il suo lavoro. I nomi circolano dappertutto: a volte ci azzeccano di più, altre volte decisamente meno”.

Mentresono vicinissimi all'accordo per il trasferimento in 'Primeira Liga' di, l'allenatorerisposto ad una domanda sulla trattativa con i rossoneri per il centravanti messicano. Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro il Rio Ave, il tecnico deiha voluto precisare alcune cose.

Nel calciomercato, quasi mai un allenatore si sbilancia su un giocatore che il club non ha ancora acquistato: è il gioco delle parti. Nonostante le parole di Farioli, come confermato anche da Fabrizio Romano, Milan e Porto sono davvero vicini alla chiusura per il trasferimento di Gimenez, che ha già trovato un accordo personale con il club portoghese.

Si sblocca Nwaneri?

"È un nome su cui il Milan sta lavorando da diverse settimane. Nwaneri piace tantissimo ai rossoneri, che hanno già formulato una prima offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. L'Arsenal ha rifiutato la proposta. La condizione fondamentale per lasciarlo partire è solo il trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto".

Le strade die dell'sono destinate a separarsi in estate. Come riportato dasul proprio account X, il classe 2007 lascerà i 'Gunners' entro il termine della sessione estiva di calciomercato . A confermare questa teoria è la scelta di Mikel Arteta, che ha escluso il ragazzo dai convocati per la finale di Community Shield contro il Manchester City. Secondo, quello dipotrebbe essere un nome concreto per il

Ora, il Milan è chiamato a decidere se accontentare le richieste dell'Arsenal o se virare su altri obiettivi.