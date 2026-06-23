Ruben Amorim sta iniziando a pianificare le strategie di mercato in vista dell’imminente apertura della finestra estiva. Il nuovo tecnico del Milan ha presentato una lista di obiettivi al nuovo direttore del player trading Hendrik Almstadt e al director of football intelligence Bobby Gardiner. Amorim intende rinforzare la rosa con alcuni profili di caratura internazionale, ma la dirigenza rossonera dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo, forte della partecipazione alla prossima Champions League, ha messo nel mirino due obiettivi di mercato segnalati dal tecnico portoghese per il centrocampo e l'attacco.

L'Atletico Madrid sfida il Milan per Hjulmand

Calciomercato Milan, i Colchoneros seguono anche Gonçalo Ramos

Milan, gli altri nomi sulla lista di Amorim

Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’avrebbe chiesto aldi fare un tentativo percentrocampista danese classe 1999 con cui il tecnico ha lavorato ai tempi dello. Il giocatore ha già calcato i campi di Serie A tra il 2021 e il 2023 con la maglia del Lecce. Hjulmand vorrebbe chiudere la sua esperienza in Portogallo e ha un accordo con il presidente per partire a fronte di un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Come riferito da ‘Calciomercato.com’, però, anche l'starebbe pensando al danese per rinforzare il proprio centrocampo. La maggiore disponibilità economica dei ‘Colchoneros’ rischia di complicare i piani del club rossonero.Un altro profilo indicato da, come riportato dal quotidiano lusitano ‘A Bola’ sarebbeattaccante portoghese in uscita dal. Per ill'operazione presenta complessità evidenti, legate alla quotazione del cartellino che ruota intorno aie al forte pressing dell'Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, il club del Cholo Simeone sarebbe pronto a investire sull’ex Benfica.Ci sono altri due profili sulla lista del tecnico portoghese. Come svelato da ‘Record’,avrebbe indicato alla nuova dirigenza ancheesterno d’attacco classe 1998 che lo Sporting valutaIl nome emerso nelle ultime ore è quello diattaccante esterno nato nel 2004 che nella stagione appena terminata ha realizzato 10 gol e 7 assist con la maglia del Benfica, guadagnandosi la chiamata in Nazionale per i Mondiali 2026.