Il calciomercato del Milan si incrocia con i piani dell’Atletico Madrid: i Colchoneros seguono Morten Hjulmand e Gonçalo Ramos, due obiettivi indicati da Amorim
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Ruben Amorim sta iniziando a pianificare le strategie di mercato in vista dell’imminente apertura della finestra estiva. Il nuovo tecnico del Milan ha presentato una lista di obiettivi al nuovo direttore del player trading Hendrik Almstadt e al director of football intelligence Bobby Gardiner. Amorim intende rinforzare la rosa con alcuni profili di caratura internazionale, ma la dirigenza rossonera dovrà fare i conti con la concorrenza dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo, forte della partecipazione alla prossima Champions League, ha messo nel mirino due obiettivi di mercato segnalati dal tecnico portoghese per il centrocampo e l'attacco.
L'Atletico Madrid sfida il Milan per HjulmandStando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’ Amorim avrebbe chiesto al Milan di fare un tentativo per Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 con cui il tecnico ha lavorato ai tempi dello Sporting. Il giocatore ha già calcato i campi di Serie A tra il 2021 e il 2023 con la maglia del Lecce. Hjulmand vorrebbe chiudere la sua esperienza in Portogallo e ha un accordo con il presidente per partire a fronte di un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Come riferito da ‘Calciomercato.com’, però, anche l'Atletico Madrid starebbe pensando al danese per rinforzare il proprio centrocampo. La maggiore disponibilità economica dei ‘Colchoneros’ rischia di complicare i piani del club rossonero.
Calciomercato Milan, i Colchoneros seguono anche Gonçalo RamosUn altro profilo indicato da Amorim, come riportato dal quotidiano lusitano ‘A Bola’ sarebbe Gonçalo Ramos, attaccante portoghese in uscita dal PSG. Per il Milan l'operazione presenta complessità evidenti, legate alla quotazione del cartellino che ruota intorno ai 40 milioni di euro e al forte pressing dell'Atletico Madrid. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, il club del Cholo Simeone sarebbe pronto a investire sull’ex Benfica.
Milan, gli altri nomi sulla lista di AmorimCi sono altri due profili sulla lista del tecnico portoghese. Come svelato da ‘Record’, Amorim avrebbe indicato alla nuova dirigenza anche Pedro Gonçalves, esterno d’attacco classe 1998 che lo Sporting valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Andreas Schjelderup, attaccante esterno nato nel 2004 che nella stagione appena terminata ha realizzato 10 gol e 7 assist con la maglia del Benfica, guadagnandosi la chiamata in Nazionale per i Mondiali 2026.
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