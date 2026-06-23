Il Diavolo sfida Liverpool e Atlético Madrid (ma non solo ...) per il gioiello del Benfica. Valutazione da 30 milioni dopo il grande exploit in Portogallo
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Per questo calciomercato estivo il Milan si muove con decisione alla ricerca dei profili più futuribili del panorama europeo. I fari della dirigenza di Via Aldo Rossi si sono accesi con forza su Andreas Schjelderup, talento norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica. Il ragazzo era già stato a un passo dall'approdare in Serie A durante la scorsa sessione invernale con la maglia del Parma: un'indiscrezione lanciata in anteprima settimane fa e che oggi trova piena conferma sulle colonne di TuttoMercatoWeb.
Schjelderup rappresenta uno dei profili più caldi della linea verde internazionale. Tatticamente si sviluppa come attaccante esterno di sinistra di piede destro, una caratteristica che lo rende l'identikit ideale per raccogliere la pesante eredità di Rafael Leão, sempre più vicino alla cessione. Il norvegese è pronto a contendersi lo status di erede della fascia sinistra con Pedro Gonçalves, altro obiettivo prioritario per il nuovo Milan di Rúben Amorim.
L'impennata del valore di mercato: la stagione dell'exploitSe a gennaio il Benfica era pronto a privarsi del gioiello scandinavo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro (su di lui c'era anche il forte interesse del Bruges), la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi ne ha raddoppiato la valutazione. Oggi la base d'asta stimata da Transfermarkt orbita stabilmente attorno ai 30 milioni di euro.
Un prezzo ampiamente giustificato dai numeri straordinari messi a referto dal classe 2004 nell'ultima stagione in Portogallo, dove si è imposto come uno dei fattori determinanti della rosa:
- Presenze ufficiali: 43 partite disputate tra competizioni nazionali ed europee.
- Minutaggio complessivo: 2.550 minuti trascorsi sul terreno di gioco.
- Contributo realizzativo: 10 gol messi a segno e 7 assist forniti ai compagni.
- Media efficacia: una partecipazione attiva al gol della propria squadra ogni 150 minuti di gioco.
Forte concorrenza europea: il Como e le big di Premier e LigaSecondo le ultime indiscrezioni di TMW, la corsa per assicurarsi le prestazioni di Schjelderup si preannuncia serrata e ricca di ostacoli. In Italia il ragazzo ha attirato i radar del Como, pronto a inserirsi con un rilancio a sorpresa. All'estero, invece, la concorrenza è rappresentata da veri e propri colossi continentali:
- In Inghilterra il profilo è seguito con attenzione dagli osservatori di Liverpool e Tottenham.
- In Spagna l'Atlético Madrid di Diego Simeone ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi con l'entourage.
La carta Rui Costa: l'asso nella manica del MilanA parità di offerta economica ed ingaggio, c'è un fattore strategico che potrebbe far pendere definitivamente l'ago della bilancia in favore dei colori rossoneri: la diplomazia istituzionale. Il Milan può infatti vantare canali di dialogo privilegiati con Rui Manuel Cesar Costa, in arte Rui Costa, fortissimo numero 10 milanista per cinque stagioni dal 2001 al 2006 e oggi Presidente del Benfica.
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