Per questo calciomercato estivo il Milan si muove con decisione alla ricerca dei profili più futuribili del panorama europeo. I fari della dirigenza di Via Aldo Rossi si sono accesi con forza su Andreas Schjelderup, talento norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica. Il ragazzo era già stato a un passo dall'approdare in Serie A durante la scorsa sessione invernale con la maglia del Parma: un'indiscrezione lanciata in anteprima settimane fa e che oggi trova piena conferma sulle colonne di TuttoMercatoWeb.

Schjelderup rappresenta uno dei profili più caldi della linea verde internazionale. Tatticamente si sviluppa come attaccante esterno di sinistra di piede destro, una caratteristica che lo rende l'identikit ideale per raccogliere la pesante eredità di Rafael Leão, sempre più vicino alla cessione. Il norvegese è pronto a contendersi lo status di erede della fascia sinistra con Pedro Gonçalves, altro obiettivo prioritario per il nuovo Milan di Rúben Amorim.

L'impennata del valore di mercato: la stagione dell'exploit

Se a gennaio il Benfica era pronto a privarsi del gioiello scandinavo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro (su di lui c'era anche il forte interesse del Bruges), la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi ne ha raddoppiato la valutazione. Oggi la base d'asta stimata da Transfermarkt orbita stabilmente attorno ai

Un prezzo ampiamente giustificato dai numeri straordinari messi a referto dal classe 2004 nell'ultima stagione in Portogallo, dove si è imposto come uno dei fattori determinanti della rosa:

Presenze ufficiali : 43 partite disputate tra competizioni nazionali ed europee.

: 43 partite disputate tra competizioni nazionali ed europee. Minutaggio complessivo : 2.550 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

: 2.550 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Contributo realizzativo : 10 gol messi a segno e 7 assist forniti ai compagni.

: 10 gol messi a segno e 7 assist forniti ai compagni. Media efficacia: una partecipazione attiva al gol della propria squadra ogni 150 minuti di gioco.

Forte concorrenza europea: il Como e le big di Premier e Liga

In Inghilterra il profilo è seguito con attenzione dagli osservatori di Liverpool e Tottenham .

e . In Spagna l'Atlético Madrid di Diego Simeone ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi con l'entourage.

La carta Rui Costa: l'asso nella manica del Milan

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Secondo le ultime indiscrezioni di TMW, la corsa per assicurarsi le prestazioni di Schjelderup si preannuncia serrata e ricca di ostacoli. In Italia il ragazzo ha attirato i radar del, pronto a inserirsi con un rilancio a sorpresa. All'estero, invece, la concorrenza è rappresentata da veri e propri colossi continentali:A parità di offerta economica ed ingaggio, c'è un fattore strategico che potrebbe far pendere definitivamente l'ago della bilancia in favore dei colori rossoneri: la diplomazia istituzionale. Il Milan può infatti vantare canali di dialogo privilegiati con, in arte Rui Costa, fortissimo numero 10 milanista per cinque stagioni dal 2001 al 2006 e oggi Presidente del Benfica.Gli eccellenti rapporti personali e professionali rimasti intatti tra l'ex fuoriclasse portoghese e l'ambiente rossonero potrebbero rappresentare la chiave di volta ideale per anticipare la concorrenza della Premier League, strutturando un'operazione impostata su un acquisto a titolo definitivo oppure con un prestito con diritto o obbligo di riscatto che garantirebbe ad Amorim un trequartista esterno moderno, tecnico e perfetto per il suo 3-4-2-1.