Il calciomercato del nuovo Milan si accende sull'asse Lisbona-Milano. Ieri mattina il quotidiano portoghese Record ha lanciato una clamorosa indiscrezione direttamente in prima pagina, svelando la primissima e precisa richiesta avanzata da Rúben Amorim ai dirigenti del club di Via Aldo Rossi: l'innesto di Pedro Gonçalves.

L'attaccante esterno lusitano, classe 1998, meglio conosciuto nel mondo del calcio con il soprannome di Pote, è il vero e proprio pupillo del nuovo tecnico rossonero. I due hanno già condiviso stagioni trionfali allo Sporting Lisbona, club con cui il calciatore è attualmente legato da un lungo contratto valido fino al 30 giugno 2030. L'operazione, tuttavia, si preannuncia complessa sul piano economico: la base d'asta imposta dai biancoverdi parte da una valutazione di mercato non inferiore ai 25-30 milioni di euro.

I numeri di Pote: continuità e incisività sotto porta

Presenze complessive : 41 partite disputate tra campionato portoghese, Champions League e coppe nazionali.

: 41 partite disputate tra campionato portoghese, Champions League e coppe nazionali. Gol realizzati : 15 marcature, dimostrando un feeling con la porta sopra la media per gli esterni offensivi.

: 15 marcature, dimostrando un feeling con la porta sopra la media per gli esterni offensivi. Assist forniti: 9 passaggi chiave decisivi per i compagni di squadra.

L'eredità di Rafael Leão sulla trequarti sinistra

L'interesse del Milan non nasce soltanto dal gradimento del nuovo allenatore, ma è supportato da metriche stagionali di primissimo livello nel panorama europeo. Nell'ultima stagione disputata con la maglia dei Leões, Pedro Gonçalves ha messo a referto numeri straordinari:L'eventuale arrivo di Pote a Milanello rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità nello scacchiere tattico di Amorim. Il portoghese andrebbe a occupare una zolla strategica del campo, ovvero la trequarti sinistra. Si tratta di un settore in cui il Diavolo sarà chiamato a una profonda ricostruzione, data la sempre più probabile partenza di, ormai destinato alla cessione di fronte a offerte irrinunciabili.

A differenza di Leão, Gonçalves garantirebbe ad Amorim una gestione del possesso palla differente, più orientata alla verticalizzazione e alla cucitura del gioco tra i reparti, integrandosi alla perfezione nei meccanismi tattici che il tecnico intende importare a Milano.

Il fattore Jorge Mendes e la regia di Gestifute

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A stringere i fili di questa complessa operazione diplomatica potrebbe essere ancora una volta l'universo delle procure internazionali. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha ricordato come Pedro Gonçalves sia uno dei profili di punta assistiti dalla, la potente agenzia di servizi guidata dal super procuratorepotrebbero agevolare i canali di dialogo con lo Sporting Lisbona. Il club rossonero, del resto, monitora con attenzione i profili dell'agenzia lusitana (in passato ha 'pescato' anche João Félix) per regalare ad Amorim i tasselli ideali per la nuova stagione, evitando le scommesse del passato e puntando su certezze internazionali pronte per il salto in Serie A.