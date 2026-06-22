Dal Portogallo confermano l'assalto a Pedro Gonçalves, detto Pote: ecco le cifre e l'alleanza strategica con Jorge Mendes per il colpo estivo di RedBird
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il nuovo assetto collegiale voluto da Gerry Cardinale assegna a Rúben Amorim, sulla panchina del Milan dallo scorso 16 giugno, un peso specifico enorme nelle scelte di calciomercato. Il tecnico portoghese è già operativo per individuare i tasselli giusti in vista della stagione 2026-2027. Dopo aver sondato la pista che porta a Gonçalo Ramos, attaccante in uscita dal PSG, Amorim ha puntato i propri fari su un altro profilo d'élite della scuderia del potente agente Jorge Mendes. L'obiettivo per sostituire il partente Rafael Leão è Pedro Gonçalves, meglio noto come Pote, stella dello Sporting Lisbona.
Il jolly tattico perfetto per il calcio di AmorimSecondo quanto rivelato dal quotidiano portoghese Record, Amorim vuole convincere i vertici dei Leões a privarsi del loro gioiello. Classe 1998, centrocampista offensivo di piede destro, Pote è il prototipo del jolly d'attacco moderno: è in grado di agire sia da trequartista centrale sia da esterno d'attacco su entrambe le corsie.
Questa duttilità lo rende perfetto per i sistemi di gioco di Amorim, che predilige moduli fluidi come il 3-4-2-1 o il 3-4-3, schemi che il calciatore conosce alla perfezione per averli già interpretati a Lisbona sotto la guida dello stesso tecnico. Pedro Gonçalves è un brevilineo (173 cm per 65 kg) dotato di un baricentro basso che gli conferisce una rapidità d'esecuzione straordinaria nello stretto e un dribbling secco altamente efficace nelle situazioni di uno contro uno.
I numeri della consacrazione e l'eredità di LeãoLa sua zolla di partenza preferita è la corsia di sinistra, la medesima fascia di competenza oggi occupata da Leão, ma con caratteristiche interpretative differenti. Pote ama accentrarsi per liberare una conclusione dalla media distanza dotata di grande precisione, possiede tempi di inserimento senza palla da centrocampista d'assalto, un'eccellente visione di gioco ed è uno specialista balistico sui calci piazzati.
I numeri dell'ultima stagione con lo Sporting Lisbona certificano la sua definitiva maturità internazionale:
- Presenze complessive: 41 partite disputate.
- Gol segnati: 15 reti.
- Assist serviti: 9 passaggi vincenti.
- Minutaggio: 2.913 minuti totali in campo.
- Media realizzativa: una partecipazione attiva al gol ogni 121 minuti di gioco.
I costi dell'operazione e l'asse strategico con Jorge MendesIl calciatore è legato allo Sporting Lisbona da un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030. La sua valutazione di mercato oscilla attualmente tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra importante ma assolutamente accessibile per le casse del Milan auto-sostenibile di RedBird.
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