Non solo la doppietta di Cristiano Ronaldo, anche per Rafael Leao tra i protagonisti del Portogallo nella seconda giornata della Coppa del Mondo 2026. Entrato in campo all'83' minuto del match contro l'Uzbekistan, l'attaccante del Milan ci ha messo appena cinque minuti a lasciare il segno. Leao ha realizzato il gol del definitivo 5-0 all'87', firmando la sua prima rete in questo Mondiale.

Portogallo-Uzbekistan, il racconto del gol di Leao

La richiesta del Milan per Leao

Imbeccato da Bruno Fernandes,ha sfruttato lo spazio concesso dalla difesa della squadra di CT Fabio Cannavaro, conquistando il fondo e servendo un pallone invitante verso il centro dell'area di rigore. Il cross dell'esterno portoghese era indirizzato ama la deviazione di un difensore uzbeko ha messo fuori causa il cinque volte Pallone d'Oro. La palla è carambolata sui piedi di, completamente libero di colpire all'altezza del dischetto. L'attaccante delha mantenuto il sangue freddo e ha spedito il pallone sotto l'incrocio, siglando il gol del definitivo 5-0 e celebrando con la classica mossa da surfer.Nonostante il recente approdo disulla panchina dello scenario più probabile perresta una fine stagione. Il giocatore ha dichiarato di voler lasciare l'Italia in estate per intraprendere una nuova esperienza all'estero. La richiesta del club rossonero parte da una base dima se il portoghese dovesse mantenere questo livello aila valutazione potrebbe alzarsi ulteriormente. Il contratto del portoghese è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.