Rafael Leao segna il gol del 5-0 contro l'Uzbekistan e si sblocca al Mondiale: il racconto della rete dell'attaccante portoghese del Milan
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Non solo la doppietta di Cristiano Ronaldo, anche per Rafael Leao tra i protagonisti del Portogallo nella seconda giornata della Coppa del Mondo 2026. Entrato in campo all'83' minuto del match contro l'Uzbekistan, l'attaccante del Milan ci ha messo appena cinque minuti a lasciare il segno. Leao ha realizzato il gol del definitivo 5-0 all'87', firmando la sua prima rete in questo Mondiale.
Portogallo-Uzbekistan, il racconto del gol di LeaoImbeccato da Bruno Fernandes, Nelson Semedo ha sfruttato lo spazio concesso dalla difesa della squadra di CT Fabio Cannavaro, conquistando il fondo e servendo un pallone invitante verso il centro dell'area di rigore. Il cross dell'esterno portoghese era indirizzato a Cristiano Ronaldo, ma la deviazione di un difensore uzbeko ha messo fuori causa il cinque volte Pallone d'Oro. La palla è carambolata sui piedi di Rafael Leao, completamente libero di colpire all'altezza del dischetto. L'attaccante del Milan ha mantenuto il sangue freddo e ha spedito il pallone sotto l'incrocio, siglando il gol del definitivo 5-0 e celebrando con la classica mossa da surfer.
La richiesta del Milan per LeaoNonostante il recente approdo di Amorim sulla panchina del Milan, lo scenario più probabile per Leao resta un addio a fine stagione. Il giocatore ha dichiarato di voler lasciare l'Italia in estate per intraprendere una nuova esperienza all'estero. La richiesta del club rossonero parte da una base di 50 milioni di euro, ma se il portoghese dovesse mantenere questo livello ai Mondiali la valutazione potrebbe alzarsi ulteriormente. Il contratto del portoghese è valido fino a giugno 2028 e dalle parti di Via Aldo Rossi non c'è alcuna intenzione di vendere a prezzo di saldo uno dei calciatori più preziosi del proprio organico.
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