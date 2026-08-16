Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, frena l'ipotesi di una cessione Ethan Nwaneri, ma il Milan non molla il colpo
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-0 contro il Manchester City nella finale del 'Community Shield', Mikel Arteta ha risposto a due domande sul futuro di Ethan Nwaneri. Il trequartista classe 2007 è stato escluso dai convocati del match, alimentando i rumors di mercato. Il club che si sta muovendo con maggiore convinzione è il Milan che, nonostante le dichiarazioni del tecnico dei 'Gunners', potrebbe portare il ragazzo in Serie A.
Arteta su NwaneriQueste le dichiarazioni di Arteta ai microfoni di 'TNT Sports':
“Lasciare fuori Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli è davvero triste. Stiamo lottando con la Premier League per allargare le rose: loro due meritano di esserci, esattamente come Ethan. Speriamo che questa regola cambi presto, così tutti potranno dare il loro contributo in campo. Se fanno ancora parte dei piani dell'Arsenal? Per noi sono tutti e tre giocatori molto importanti”.
Dichiarazioni che frenano l'ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato per Nwaneri, ma che potrebbero essere soltanto di circostanza.
Il retroscena sulla volontà dell'ArsenalLe strade di Nwaneri e dell'Arsenal sono destinate a separarsi in estate. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, il classe 2007 lascerà i 'Gunners' entro il termine della sessione estiva di calciomercato. A confermare questa teoria è la scelta di Mikel Arteta, che ha escluso il ragazzo dai convocati per la finale di Community Shield contro il Manchester City.
L'interesse del MilanNwaneri è uno degli obiettivi principali del Milan, che ha individuato nel classe 2007 il rinforzo ideale per la trequarti di Ruben Amorim. Nei giorni scorsi, la dirigenza rossonera ha presentato ai 'Gunners' un'offerta in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Proposta rifiutata dal club inglese, che punta ad una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.
La cessione di Nkunku per arrivare a NwaneriPer rilanciare l'offerta all'Arsenal, il Milan ha bisogno di vendere qualche esubero. L'indiziato principale a lasciare spazio a Nwaneri è Christopher Nkunku, fuori dal progetto tecnico e valutato intorno ai 30 milioni di euro dalla dirigenza. Liberarsi del francese vorrebbe dire anche liberarsi di uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione: il più alto della rosa al pari di quelli di Adrien Rabiot e Rafael Leao. La cessione dell'ex Chelsea permetterebbe al club rossonero di affondare il colpo sul trequartista inglese, accontentando le richieste dei 'Gunners'.
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