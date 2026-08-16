Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-0 contro il Manchester City nella finale del 'Community Shield', Mikel Arteta ha risposto a due domande sul futuro di Ethan Nwaneri. Il trequartista classe 2007 è stato escluso dai convocati del match, alimentando i rumors di mercato. Il club che si sta muovendo con maggiore convinzione è il Milan che, nonostante le dichiarazioni del tecnico dei 'Gunners', potrebbe portare il ragazzo in Serie A.

Arteta su Nwaneri

“Lasciare fuori Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli è davvero triste. Stiamo lottando con la Premier League per allargare le rose: loro due meritano di esserci, esattamente come Ethan. Speriamo che questa regola cambi presto, così tutti potranno dare il loro contributo in campo. Se fanno ancora parte dei piani dell'Arsenal? Per noi sono tutti e tre giocatori molto importanti”.

Queste le dichiarazioni diai microfoni di 'TNT Sports':

Dichiarazioni che frenano l'ipotesi di una cessione in questa sessione di mercato per Nwaneri, ma che potrebbero essere soltanto di circostanza.

Il retroscena sulla volontà dell'Arsenal

L'interesse del Milan

La cessione di Nkunku per arrivare a Nwaneri