Il Milan ha deciso che strada prendere e può finalmente iniziare a programmare la prossima stagione. Il proprietario Gerry Cardinale è pronto a scendere in campo in campo in prima linea, assumendo la guida operativa del club per la ricostruzione della squadra. La dirigenza sarà composta esclusivamente da figure interne già presenti nel consiglio di amministrazione. Non è previsto l'arrivo di un direttore sportivo né la promozione di Jovan Kirovski, destinato a restare direttore tecnico di Milan Futuro. In questo nuovo quadro societario, il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà carta bianca sul mercato e riferirà direttamente a Cardinale.

Milan, Cardinale prende il controllo

I poteri di Amorim

Kirovski tagliato fuori

Niente direttore sportivo

Il nuovo assetto societario del Milan

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: amministratore delegato

amministratore delegato Hendrik Almstadt: assistente dell'amministratore

assistente dell'amministratore Bobby Gardiner: capo scout

capo scout David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno