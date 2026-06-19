Jovan Kirovski potrebbe essere la soluzione interna per sbloccare la situazione dirigenziale in casa Milan: i rossoneri continuano a trovare il muro dell'Eintracht Francoforte per il dirigente Markus Krösche, uomo scelto da Gerry Cardinale per guidare il nuovo progetto del Diavolo. Siamo arrivati già al 19 giugno 2026 e iniziare un nuovo giro di casting potrebbe essere controproducente: che il Milan abbia scelto Krösche è lampante e qualsiasi altro profilo è un piano B se non C addirittura. Non sarebbe un bel segnale in vista del lancio del nuovo progetto con Amorim in panchina.

Il fattore tempo e lo stallo societario del Diavolo

I dubbi su Kirovski e il bilancio con il Milan Futuro

Il primo obiettivo del progetto rossonero resta la valutazione dei giovani, ma se guardiamo chi è riuscito a salire in prima squadra ad oggi sono solo Jimenez (che è stato ceduto in estate e arrivava dal Real Madrid) e Bartesaghi .

(che è stato ceduto in estate e arrivava dal Real Madrid) e . In più talenti importanti del Milan come Comotto e Camarda sono stati prestati per crescere più velocemente e non hanno avuto un impatto vero con il Milan Futuro.

Il paradosso Kirovski e Amorim nel ruolo di manager