Continua la ricerca spasmodica in questo momento della figura dirigenziale che possa tenere le redini del nuovo progetto Milan di Gerry Cardinale. La scelta è ricaduta su Markus Krösche, ma il dirigente tedesco non viene in questo momento liberato dall'Eintracht Francoforte. La soluzione più facile sembra quella di far gestire tutto (almeno temporaneamente) a Jovan Kirovski (direttore del progetto Milan Futuro) e Bobby Gardiner pronto a diventare il nuovo capo scout dei rossoneri. Un piano che fa storcere il naso a tantissimi tifosi rossoneri.

Il punto di Matteo Moretto sulla dirigenza rossonera

"Dal punto di vista dirigenziale, Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli stanno cercando la soluzione migliore. In queste ultime ore sta prendendo quota l'opzione interna con Jovan Kirovski che potrebbe prendere più potere e Bobby Gardiner con un ruolo più operativo. Calvelli, nelle ultime ore, sta iniziando a valutare la possibilità di aggiungere un profilo italiano dentro questo organigramma. L'impellenza più importante potrebbe essere la scelta di un direttore sportivo italiano con il potere di firma, anche se in questo momento ce l'ha lo stesso Calvelli".

L'ipotesi direttore sportivo italiano e il piano d'emergenza

Il punto disulla dirigenza del Milan (dal suo video YouTube):L'aggiunta di un profilo italiano che abbia già grande esperienza nel nostro campionato potrebbe essere la mossa cruciale per questa stagione: il Milan, infatti, è già in tremendo ritardo e si trova in questo momento con dirigenti che non hanno esperienza con un club importante come il Milan. La promozione interna di Kirovski e Gardiner, pur garantendo continuità analitica, rischia di esporre il Milan a un vuoto di leadership e di capacità di gestione del club.

Il Milan si trova già a rincorrere tutte le altre squadre: far gestire tutto a Kirovski e Gardiner coadiuvati da un direttore sportivo italiano, sembra essere l'unica soluzione d'emergenza temporanea possibile: