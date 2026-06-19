Il Milan nelle mani di Jovan Kirovski? L'attuale direttore del progetto Milan Futuro potrebbe essere la soluzione anche per la prima squadra, almeno temporanea. Questo perché non si sblocca l'impasse con l'Eintracht Francoforte per liberare il dirigente Markus Krösche, scelto da Gerry Cardinale per il ruolo di 'head of football' del nuovo progetto rossonero. Una porticina la lasciamo comunque aperta visto che non bisogna mai dire mai per quanto riguarda il mercato, ma al momento sembra difficile che il Milan possa trovare una soluzione per Krösche.

La promozione di Kirovski e Gardiner: l'ipotesi societaria di Tuttosport

Il nodo tempistiche e la strategia per l'arrivo di Krösche a settembre

Il Diavolo deve iniziare a programmare la propria stagione, visto che il 29 giugno inizia il mercato e non si conoscono ancora i possibili obiettivi per rinforzare la rosa per il 3-4-3 di Amorim .

inizia il mercato e non si conoscono ancora i possibili obiettivi per rinforzare la rosa per il . La soluzione interna (con tutti i dubbi e i lati negativi che porta con sé) potrebbe essere al momento l'unica soluzione, proprio per una questione di tempistiche e bisogno da parte del Milan di essere finalmente operativo sul mercato e non solo.

Come scrive, oltre alle alternative che il Diavolo potrebbe valutare, sta prendendo piede una possibileovvero la promozione di, Head of Performance e Analytics del club e di. Una scelta che potrebbe essere temporanea. In quel casoavrebbe il potere di firma dei contratti per le operazioni di calciomercato. Una situazione complessa quella del Milan: Gerry Cardinale ha chiaramente puntato su Krösche per iniziare il suo nuovo progetto e scegliere un altro candidato al suo posto in questo momento potrebbe anche essere controproducente.Visto che i problemi maggiori sembrano riguardare le tempistiche (l'Eintracht non vuole liberarlo ora che siamo oltre), il Diavolo potrebbe anche aspettare fino a settembre e una volta terminata la sessione di mercato, chiudere per il dirigente tedesco. Certo, il primo calciomercato conin panchina non verrebbe gestito in prima persona da Krösche, ma il Milan non può attendere ancora e forse non può neanche permettersi un'altra serie di colloqui e casting, visto che il tempo è sempre meno.

Vedremo se Cardinale riuscirà a sbloccare la situazione Krösche in questi giorni: il tempo è sempre meno e i rossoneri non possono più aspettare e restare senza dirigenza.