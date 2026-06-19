Con il calciomercato alle porte il Milan valuta una soluzione interna in attesa di Krösche. Tutti i dettagli sui poteri di firma per le trattative
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il Milan nelle mani di Jovan Kirovski? L'attuale direttore del progetto Milan Futuro potrebbe essere la soluzione anche per la prima squadra, almeno temporanea. Questo perché non si sblocca l'impasse con l'Eintracht Francoforte per liberare il dirigente Markus Krösche, scelto da Gerry Cardinale per il ruolo di 'head of football' del nuovo progetto rossonero. Una porticina la lasciamo comunque aperta visto che non bisogna mai dire mai per quanto riguarda il mercato, ma al momento sembra difficile che il Milan possa trovare una soluzione per Krösche.
La promozione di Kirovski e Gardiner: l'ipotesi societaria di TuttosportCome scrive Tuttosport, oltre alle alternative che il Diavolo potrebbe valutare, sta prendendo piede una possibile soluzione interna ovvero la promozione di Bobby Gardiner, Head of Performance e Analytics del club e di Jovan Kirovski. Una scelta che potrebbe essere temporanea. In quel caso Massimo Calvelli avrebbe il potere di firma dei contratti per le operazioni di calciomercato. Una situazione complessa quella del Milan: Gerry Cardinale ha chiaramente puntato su Krösche per iniziare il suo nuovo progetto e scegliere un altro candidato al suo posto in questo momento potrebbe anche essere controproducente.
Il nodo tempistiche e la strategia per l'arrivo di Krösche a settembreVisto che i problemi maggiori sembrano riguardare le tempistiche (l'Eintracht non vuole liberarlo ora che siamo oltre metà giugno), il Diavolo potrebbe anche aspettare fino a settembre e una volta terminata la sessione di mercato, chiudere per il dirigente tedesco. Certo, il primo calciomercato con Amorim in panchina non verrebbe gestito in prima persona da Krösche, ma il Milan non può attendere ancora e forse non può neanche permettersi un'altra serie di colloqui e casting, visto che il tempo è sempre meno.
- Il Diavolo deve iniziare a programmare la propria stagione, visto che il 29 giugno inizia il mercato e non si conoscono ancora i possibili obiettivi per rinforzare la rosa per il 3-4-3 di Amorim.
- La soluzione interna (con tutti i dubbi e i lati negativi che porta con sé) potrebbe essere al momento l'unica soluzione, proprio per una questione di tempistiche e bisogno da parte del Milan di essere finalmente operativo sul mercato e non solo.
Vedremo se Cardinale riuscirà a sbloccare la situazione Krösche in questi giorni: il tempo è sempre meno e i rossoneri non possono più aspettare e restare senza dirigenza.
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