Giornata densa di contatti e di annunci ufficiali in casa Milan. Dopo la recente opposizione dell'Eintracht Francoforte per liberare l'Head Of Football Markus Krösche, il club rossonero ha riaperto i casting per trovare il profilo a cui affidare la direzione dell'area tecnica e la lista dei candidati inizia a stringersi. Mentre Gerry Cardinale studia il nuovo assetto societario, Luka Modric potrebbe aver preso una scelta definitiva per quanto riguarda il proprio futuro. Nel frattempo, dalle parti di via Aldo Rossi sono state chiuse due operazioni di mercato importanti: una in entrata e una in uscita.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Chaka Traorè vola al Partizan

Come comunicato dal club rossonero tramite una nota ufficiale,ha lasciato ilper approdare al. Il club serbo verserà nelle casse di Via Aldo Rossi un piccolo indennizzo economico La partenza a titolo definitivo del classe 2004 rappresenta una perdita importante per il Milan Futuro, che dovrà privarsi di uno dei migliori giocatori della stagione di Serie D appena terminata.

La scelta di accettare l'offerta del Partizan Belgrado risponde a tutte le esigenze: garantire al classe 2004 un campionato adatto alle sue qualità e dove possa definitivamente scoppiare, e in più permettere al Milan una possibile plusvalenza e magari liberare uno slot nella rosa per un altro giovane talento del settore giovanile rossonero. Sotto il profilo tecnico, l'addio di Traorè priva l'Under 23 di uno dei giocatori più pericolosi dell'attacco del Milan Futuro che ora dovrà trovare un altro forte esterno, ma potrà fare affidamento sul giovane talento Kostic come prima punta.

Camarda torna al Milan

Dopo una stagione al Francesco Camarda torna ufficialmente al. Nei giorni scorsi, il club salentino aveva attivato il diritto di riscatto a una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro per trattenere in Puglia l'attaccante classe 2008. Tuttavia, nell'accordo tra le due società era presente un opzione di contro-riscatto aa favore dei rossoneri, che hanno deciso di attivarla immediatamente per non perdere il controllo sul cartellino del giocatore.

A partire dal prossimo 12 giugno, Camarda si allenerà regolarmente a Milanello agli ordini di Ruben Amorim. Nelle settimane di preparazione estiva, il nuovo tecnico potrà valutare da vicino le capacità del giovane centravanti, per farsi un'idea di quale ruolo potrebbe avere nel Milan 2026/2027. La speranza del ragazzo resta quella di avere una nuova occasione in prima squadra, ma non è esclusa l'ipotesi di un nuovo prestito per accumulare esperienza e minuti nel calcio professionistico.

Il futuro di Modric

Secondo quanto riferito dasul canale Youtube di 'Sportium.fun'avrebbe deciso diper fare ritorno a Madrid, dove potrebbe intraprendere una nuova carriera da dirigente. Il giocatore non entrerà a far parte dello staff tecnico di José Mourinho a differenza del suo ex compagno Khedira, motrebbe avere un ruolo nei quadri dirigenziali del club.

Perdere Modric non significherebbe perdere un giocatore qualunque, vorrebbe dire fare a meno di un playmaker in grado di vincere un Pallone D'Oro (2018) e 34 trofei in carriera. La sua qualità e la sua esperienza sarebbero molto difficili da sostituire, soprattutto in virtù di un budget che non permette al Milan di puntare su giocatori di prima fascia sul mercato.

Chi sarà il nuovo Head Of Football del Milan?

Stando a quanto riportato da, il nome in cima alla lista delper il ruolo di direttore sportivo sarebbe. Un altro scenario, secondo Di Marzio, potrebbe essere la promozione di, attuale direttore tecnico di Milan Futuro.

Puntare su un dirigente come Jovan Kirovski che non ha esperienza in una squadra importante come il Milan sarebbe un bell'azzardo: nella sua gestione con il Milan Futuro non è riuscito a completare la rosa con il giusto mix di talenti del Milan e giocatori pronti per la Serie C nella prima stagione del progetto. Questo ha causato la retrocessione in Serie D del club, che non è riuscito a centrare la promozione nella stagione appena passata. Sarebbe una scommessa totale di Zlatan Ibrahimovic e si andrebbe a creare un organigramma senza una figura esperta del calcio europeo.