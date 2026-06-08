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Camarda e l’esordio con l’Italia: ecco i suoi numeri. Quale è la strada migliore per lui e il Milan? | PM

Camarda e l'esordio con l'Italia: ecco i suoi numeri. Quale è la strada migliore per lui e il Milan? | PM
Il Milan pianifica il futuro di Francesco Camarda dopo le prime gare con l'Italia: i dati statistici Opta e il ruolo nel nuovo progetto giovani di Glasner
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan entra nella settimana decisiva per il suo futuro: Gerry Cardinale deve ancora decidere a chi affidare il progetto per far rinascere i rossoneri dopo due stagioni terminate con dei fallimenti. Il Diavolo, infatti, non giocherà in Champions League in due stagioni consecutive, dei risultati pesanti per il bilancio (e non solo) del Milan. Chi farà parte della nuova dirigenza dovrà anche decidere cosa fare dei giocatori al rientro dai prestiti, compreso Francesco Camarda. L'attaccante ha esordito con la maglia dell'Italia dopo alcune partite con l'Under 21.

Debutto per Camarda con l'Italia: i suoi numeri

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La redazione di Pianeta Milan ha chiesto i dati delle prime due partite con la Nazionale maggiore di Francesco Camarda. Ecco come ha giocato l'attaccante rossonero contro il Lussemburgo e la Grecia grazie al lavoro di Opta e Sofascore.

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Contro il Lussemburgo:

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  • Minuti giocati: 14

  • Tiri: 1

  • Tocchi: 8

  • Possessi persi: 4

  • Passaggi precisi: 1/3 (33%)

  • Duelli vinti: 1/3 (33%).

    • Contro la Grecia:

    —  

  • Minuti giocati: 9

  • Tiri: 0

  • Tocchi: 1

  • Possessi persi: 1

  • Passaggi precisi: 0/1 (0%)

  • Duelli vinti: 0/1 (0%).

    • Lo scenario più auspicabile per il suo futuro

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    Il Milan deve ancora ufficializzare tutti i componenti del nuovo progetto, ma resta calda l'ipotesi della coppia Rangnick-Glasner. Sarebbe un corso completamente nuovo per i rossoneri di Gerry Cardinale e potrebbe seguire le linee di massima dei progetti Red Bull. Quindi spazio agli investimenti per i talenti in giro per il mondo e la valorizzazione dei giovani. Francesco Camarda sarebbe davvero un profilo perfetto per questo tipo di filosofia: classe 2008 ha talento da vendere, ma deve trovare continuità dopo una stagione al Lecce stroncata dal grave infortunio alla spalla. Il Milan giocherà tre competizioni nella prossima stagione e la rosa andrà allungata per forza di cose: Camarda è quel profilo ideale da tenere in rosa e farlo crescere dietro i titolari, pronto a trovare spazio durante la stagione. Questa potrebbe essere la strada più giusta per il talento: mandarlo in prestito non sarebbe una garanzia di minuti in campo, anzi. Restando a Milanello, Camarda resterebbe sotto stretta osservazione del nuovo allenatore rossonero.

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