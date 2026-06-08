Lo scenario più auspicabile per il suo futuro

Il Milan deve ancora ufficializzare tutti i componenti del nuovo progetto, ma resta calda l'ipotesi della coppia Rangnick-Glasner. Sarebbe un corso completamente nuovo per i rossoneri di Gerry Cardinale e potrebbe seguire le linee di massima dei progetti Red Bull. Quindi spazio agli investimenti per i talenti in giro per il mondo e la valorizzazione dei giovani. Francesco Camarda sarebbe davvero un profilo perfetto per questo tipo di filosofia: classe 2008 ha talento da vendere, ma deve trovare continuità dopo una stagione al Lecce stroncata dal grave infortunio alla spalla. Il Milan giocherà tre competizioni nella prossima stagione e la rosa andrà allungata per forza di cose: Camarda è quel profilo ideale da tenere in rosa e farlo crescere dietro i titolari, pronto a trovare spazio durante la stagione. Questa potrebbe essere la strada più giusta per il talento: mandarlo in prestito non sarebbe una garanzia di minuti in campo, anzi. Restando a Milanello, Camarda resterebbe sotto stretta osservazione del nuovo allenatore rossonero.