Giornata impegnativa per il Milan, che è sceso in campo al 'Celtic Park' di Glasgow per la prima amichevole estiva contro il Celtic. Al termine del match, Ruben Amorim si è pronunciato sul futuro di Francesco Camarda, ribaltando totalmente la cronaca delle ultime settimane. La partita in Scozia lascia anche un retrogusto amaro al Diavolo, che ha perso Mario Gila per infortunio. Nel frattempo, Ismael Bennacer ha risolto il proprio contratto con il club rossonero ed è pronto ad unirsi alla sua nuova squadra.

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Milan, pareggio in amichevole contro il Celtic

Ilpareggianella prima amichevole del precampionato (qui le pagelle) . Nel match contro il, andato in scena nel pomeriggio al 'Celtic Park' di Glasgow, i rossoneri di Ruben Amorim hanno rimontato due gol di svantaggio agli scozzesi grazie ad una

Difficile giudicare la prestazione in una partita in cui Ruben Amorim ha concesso spazio ai giovani e alle seconde linee, ma PianetaMilan è comunque riuscito a cogliere qualche spunto interessante. L'esperimento di Chukwueze a tutta fascia ha pagato: l'esterno nigeriano si è espresso su ottimi livelli, servendo anche l'assist per il definitivo 2-2 con un cross delizioso di collo esterno. La squadra non ha ancora totalmente assimilato i principi di gioco del tecnico portoghese (sarebbe strano il contrario dopo appena due settimane di lavoro), ma il pressing a tutto campo e il possesso palla prolungato si iniziano già ad intravedere. I prossimi impegni e il rientro dei big saranno fondamentali per fare un ulteriore passo in avanti.

Le condizioni di Mario Gila

è stato costretto al cambio aldi Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto dentro, difensore bulgaro classe 2008. Il centrale spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa, aveva avuto un buon impatto sul match, con alcune letture che hanno bloccato le ripartenze degli scozzesi.

Amorim ha rassicurato i tifosi sulle condizioni di Gila al termine della gara: "Ha sentito qualcosa, ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto". Nella giornata di domani, domenica 26 luglio, lo spagnolo si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l'entità dell'infortunio e conoscere i tempi di recupero.

L'annuncio di Amorim sul futuro di Camarda

"Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individualità, ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione".

Bennacer in volo verso il Qatar

L'allenatore delsi è espresso anche sul futuro di, autore di una doppietta. Ai microfoni di 'Sky Sport 24',ha spiegato che il centravanti classe 2008 continuerà a vestire la maglia rossonera, spegnendo le indiscrezioni su un possibile prestito circolate negli ultimi giorni.Finisce qui l'avventura dicon la maglia del. Il centrocampista algerino ha risolto il proprio contratto in scadenza nel 2027 con il club rossonero ed è pronto ad approdare all'Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport' Luca Bendoni, il giocatore sarebbe giàper firmare con la sua nuova squadra.

L'ingaggio di Bennacer al Milan era di 4 milioni di euro netti a stagione a stagione. La risoluzione del contratto dell'algerino permetterà al club rossonero di risparmiare 7,5 milioni (stipendio lordo) da poter reinvestire sul mercato, liberando uno slot a centrocampo per un possibile nuovo innesto.