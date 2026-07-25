Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic (qui le nostre pagelle). Una partita divisa in due praticamente: brutto primo tempo per i rossoneri che regalano due gol agli avversari. Ottima ripresa con un super Francesco Camarda autore di una bellissima doppietta in pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. Neo l'infortunio di Mario Gila.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"I ragazzi hanno provato a fare il lavoro che dobbiamo fare. Non era facile oggi. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambiare intensità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ma è normale dopo due settimane di allenamenti".

Al termine della sfida ha parlato l'allenatore rossoneroa Sky Sport 24. Ecco le sue dichiarazioni:

Il Milan ha spesso cercato la verticalità e di iniziare il possesso palla dal basso, ma ha avuto difficoltà nel reparto arretrato specialmente con Pavlovic e Tomori, non al meglio sotto questo punto di vista. Con i cambi della ripresa, il Milan ha cambiato decisamente passo.

Amorim analizza il pareggio contro il Celtic

"A volte va così, quando abbiamo subito il primo gol non ha fatto bene alla squadra. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo ha avuto un grande impatto nella partita: prendere subito il gol nel primo e segnare subito nel secondo".

Ecco il commento di Amorim a riguardo:

Il Milan ha cambiato radicalmente filosofia calcistica mandando via Massimiliano Allegri e scegliendo Ruben Amorim come nuovo allenatore. Servirà del tempo per vedere tutta la filosofia del tecnico portoghese in campo. Interessante capire cosa vuole in queste prime partite, ecco la risposta di Amorim:

"Abbiamo provato a tenere la palla. Abbiamo sofferto un po' perché abbiamo fatto pressing a tutto campo: dobbiamo aggiungerlo alla squadra e dobbiamo migliorarlo. Fisicamente staremo meglio e capiremo meglio la partita. Non c'è ancora questa idea all'interno della squadra ma è lì. La partita va controllata meglio con il possesso palla".

Poi ha parlato anche delle prime sensazioni dagli allenamenti a Milanello:

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro di queste settimane. Lo staff è preparato per tutto quanto e sono molto felice di tutto. Se hai una squadra che lavora così duramente, sicuramente miglioreremo. Abbiamo molti giocatori che non sono ancora con noi, ma sono molto contento di vedere i ragazzi giovani".

Ansia Mario Gila: le condizioni dopo l'infortunio

Purtroppo nella ripresa si è fermato Mario Gila: il nuovo difensore del Milan ha giocato una ventina di minuti prima di uscire dal campo dopo quello che sembra un problema muscolare. Come raccolto da PianetaMilan si parla di un indurimento e domani ci saranno i dettagli per capire nello specifico come sta l'ex Lazio.

Amorim ne parla così:

"Gila ha sentito qualcosa, ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto".

L'annuncio di Amorim sul futuro di Francesco Camarda

Come detto grandissimo impatto di Camarda: l'attaccante rossonero sembra più pronto a livello fisico rispetto allo scorso anno e anche i movimenti da prima punta sembrano nettamente migliorati. L'atteggiamento è quello giusto: due palloni utili in pochi minuti trasformati in due gol (su rigore e di testa).

Amorim parla benissimo della prima punta del Milan:

"Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individualità, ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione".