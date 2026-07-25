Il Milan pareggia 2-2 nella prima amichevole del precampionato (qui le pagelle). Nel match contro il Celtic, andato in scena nel pomeriggio al 'Celtic Park' di Glasgow, i rossoneri di Ruben Amorim hanno rimontato due gol di svantaggio agli scozzesi grazie ad una doppietta di Francesco Camarda, che nel post-partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport 24'.

Celtic-Milan, la doppietta di Camarda

Le parole di Camarda

"Sono davvero molto contento. Il mister e lo staff mi stanno dando tanta fiducia e ci parlano continuamente. Ci spiegano benissimo i movimenti che vogliono da me e da tutta la squadra. In allenamento stiamo assimilando piano piano i suoi concetti, ma ci vorrà un po' di tempo. Siamo tutti a sua completa disposizione e stiamo dando il massimo per fare quello che ci chiede".

Camarda sul rinnovo e l'affetto verso Comotto

"Sono cresciuto nel Milan e per me questo rinnovo è un grande motivo d'orgoglio. Lo considero un punto di partenza. Lavoro ogni giorno per migliorarmi e dare una mano alla squadra e all'allenatore. Io e Christian Comotto siamo cresciuti insieme qui e siamo grandi amici. Sono felice di continuare questo percorso e di sentire la stima di tutti: mister, staff e presidente. Ogni volta che scendo in campo, che sia in allenamento o in partita, do l'anima. So bene che occasioni del genere non vanno sprecate".

Le prime due settimane con Ruben Amorim

"L'allenatore e lo staff hanno portato un'ondata di grande positività. Quando entriamo in campo mettiamo la testa al massimo: siamo seri e spingiamo forte. Il suo stile di gioco mi piace molto e ci sta dando tantissime idee nuove. Faccio esattamente quello che mi chiede, ma serve tempo e noi siamo pronti a seguirlo in tutto".

Camarda sulla doppietta

"Sono felicissimo per i due gol, ma resta solo un punto di partenza. Sono state due belle reti, specialmente la seconda grazie a un grandissimo pallone di Chukwueze. Però è già il passato e io guardo avanti. Sto già pensando a quello che dovrò fare dopo. Nel calcio quello che fai ieri si dimentica in un attimo, conta soltanto il presente".

Entrato in campo al 45' al posto di Andrej Kostic,ci mette appena due minuti a lasciare il segno: il centravanti classe 2008 conquista e trasforma ildel momentaneo 2-1. Al 52' minuto il giovane è di nuovo protagonista.fa una grande giocata sulla fascia destra e mette in mezzo un cross delizioso con l'esterno del piede sinistro.prende il tempo alla difesa dele spedisce la palla in rete. 2-2.Al termine dei novanta minuti,si è espresso così ai microfoni di 'Sky Sport 24':Nei giorni scorsi,ha, con opzione per estendere il contratto di un'ulteriore stagione. Il centravanti rossonero ne ha parlato nel corso dell'intervista.Il classe 2008 ha condiviso anche le sue prime impressioni susi è mostrato contento per larealizzata contro il, ma ha anche spiegato di essere già concentrato sul futuro.