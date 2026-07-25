Le pagelle di Celtic-Milan, partita amichevole in vista della stagione 2026-27 che si è disputata in pomeriggio Celtic Park di Glasgow. Ecco voti e giudizi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM

Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM

LA PARTITA

Celtic-Milan 2-2, il commento della partita

Il Milan entra in campo ovviamente un po' imballato, ma cerca di controllare la partita con una buona gestione del pallone. Per il Diavolo troppi errori in impostazione dal basso che regalano due gol al Celtic. Nella ripresa ottimo impatto di Chukwueze e Camarda con due gol dell'attaccante rossonero. Neo l'infortunio muscolare di Gila dopo 20 minuti in campo. Ecco le nostre pagelle.
Pagelle Celtic-Milan 2-2, Camarda e Chukwueze che coppia. Guaio Gila

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