Brutte notizie per Ruben Amorim nel corso del primo test amichevole del precampionato. Mario Gila è stato costretto al cambio al 68° minuto di Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto dentro Valeri Vladimirov, difensore bulgaro classe 2008. Il centrale spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa, aveva avuto un buon impatto sul match, con alcune letture che hanno bloccato le ripartenze degli scozzesi.

I precedenti alla Lazio

Milan, infortunio Gila: ecco come sta lo spagnolo

Purtroppo,non è nuovo a situazioni del genere: già alla, la scorsa stagione, si era fermato più di una volta per problemi fisici. Nell'annata, il centrale spagnolo ha saltato sei partite totali a causa di ripetute infiammazioni al ginocchio e una distorsione alla caviglia. Nell'estate del 2024, proprio un problema alla coscia rimediato nel precampionato, aveva costretto il giocatore a restareIn quel caso, però, il muscolo interessato era quello della gamba sinistra.Come ha raccolto da PianetaMilan,e ha preferito fermarsi. Domani saranno effettuati gli esami strumentali per sicurezza.