Infortunio per Mario Gila, costretto a lasciare il campo al 68° minuto di Milan-Celtic: cosa è successo, precedenti alla Lazio e tempi di recupero
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM
Brutte notizie per Ruben Amorim nel corso del primo test amichevole del precampionato. Mario Gila è stato costretto al cambio al 68° minuto di Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto dentro Valeri Vladimirov, difensore bulgaro classe 2008. Il centrale spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa, aveva avuto un buon impatto sul match, con alcune letture che hanno bloccato le ripartenze degli scozzesi.
I precedenti alla LazioPurtroppo, Gila non è nuovo a situazioni del genere: già alla Lazio, la scorsa stagione, si era fermato più di una volta per problemi fisici. Nell'annata 2025/2026, il centrale spagnolo ha saltato sei partite totali a causa di ripetute infiammazioni al ginocchio e una distorsione alla caviglia. Nell'estate del 2024, proprio un problema alla coscia rimediato nel precampionato, aveva costretto il giocatore a restare ai box per circa un mese. In quel caso, però, il muscolo interessato era quello della gamba sinistra.
Milan, infortunio Gila: ecco come sta lo spagnoloCome ha raccolto da PianetaMilan, Gila ha avvertito un indurimento alla coscia e ha preferito fermarsi. Domani saranno effettuati gli esami strumentali per sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Calciomercato, blitz in Italia del Fenerbahce per chiudere l'affare Leao: il Milan abbassa la richiesta
Ultime Notizie
Milan, Amorim svela il futuro di Camarda. Le condizioni di Gila. Il pareggio contro il Celtic. Bennacer saluta
Pagelle Milan
Pagelle Celtic-Milan 2-2, Camarda e Chukwueze che coppia. Guaio Gila
Interviste
Celtic-Milan, le prime sensazioni di Amorim: "Camarda? Deve stare con noi. Su Gila vi dico ..."
Live
Mercato Milan LIVE | Fari puntati su Karetsas. Il Fenerbahce prepara l'assalto a Leao
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti