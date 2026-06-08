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Svolta in arrivo per il Milan? Moretto: “Contatti nel weekend con Rangnick”. Lo scenario probabile

Svolta in arrivo per il Milan? Moretto: 'Contatti nel weekend con Rangnick'. Lo scenario probabile
Matteo Moretto lancia gli ultimi aggiornamenti sul futuro del Milan: i dettagli sui contatti con Rangnick nel weekend e l'ipotesi Oliver Glasner
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Settimana decisiva per decidere il futuro del Milan (qui le notizie): Gerry Cardinale deve prendere una scelta definitiva per costruire il progetto del suo Diavolo. Siamo all'inizio della seconda settimana di giugno e non c'è più tempo da perdere. Le strade possibili al momento sembrano essere due: Rangnick con Glasner oppure Planes con Pochettino. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sui movimenti societari del Milan. Ecco i dettagli dal suo ultimo video su YouTube.

Milan, salgono le quotazioni per il progetto Rangnick

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"Ci sono stati nuovi contatti, anche nel weekend, tra il Milan e Rangnick".

Moretto sottolinea di come l'attuale CT dell'Austria debba capire se davvero i rossoneri sono pronti a questo cambio, visto che porterebbe i suoi uomini con la sua mentalità, mettendo basi solide.

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"Anche Cardinale sta cercando una figura che possa ricostruire tutto. Se le cose vengono fatte in un certo modo può funzionare. Ramon Planes non ha avuto contatti recenti e il Milan aspetta la risposta di Rangnick questa settimana. Ci sono stati tre incontri e Rangnick è affascinato dall'idea di costruire da zero il Milan".

Coppia con Glasner lo scenario più probabile

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Aggiornamenti anche sull'allenatore da parte di Moretto:

  • La prima scelta: "Glasner è uno dei primissimi nomi per Rangnick. È il binomio più quotato".

  • Le altre piste: "Sia per Planes che per Pochettino i contatti sono fermi alla scorsa settimana".

    • Ad oggi lo scenario che può prendere forza è Rangnick con Glasner.

    L'impatto sul mercato e sul modulo tattico

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    Uno scenario importante per il Milan: scegliere di lasciare tutto il progetto nelle mani di Rangnick sarebbe un segnale importante per i rossoneri. Sarebbe una presa di coscienza importante di Cardinale che lascerebbe le redini del progetto rossonero nelle mani di una persona molto competente con un allenatore che ha già lavorato con lui al Salisburgo. Ovviamente l'attuale CT dell'Austria, se dovesse arrivare, dovrebbe avere piena fiducia da parte di tutta la società del Diavolo, senza che ci siano divisioni interne nel Milan, che non hanno aiutato e non aiuterebbero.

  • Il modulo: Glasner potrebbe arrivare e cercare di adattare il suo 3-4-2-1 alla rosa del Diavolo.

  • Il primo obiettivo: sicuramente servirebbe una prima punta fisica alla Mateta sul mercato. Potrebbe essere la priorità massima dell'allenatore austriaco.

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