"Anche Cardinale sta cercando una figura che possa ricostruire tutto. Se le cose vengono fatte in un certo modo può funzionare. Ramon Planes non ha avuto contatti recenti e il Milan aspetta la risposta di Rangnick questa settimana. Ci sono stati tre incontri e Rangnick è affascinato dall'idea di costruire da zero il Milan".
Coppia con Glasner lo scenario più probabile—
Aggiornamenti anche sull'allenatore da parte di Moretto:
Ad oggi lo scenario che può prendere forza è Rangnick con Glasner.
L'impatto sul mercato e sul modulo tattico—
Uno scenario importante per il Milan: scegliere di lasciare tutto il progetto nelle mani di Rangnick sarebbe un segnale importante per i rossoneri. Sarebbe una presa di coscienza importante di Cardinale che lascerebbe le redini del progetto rossonero nelle mani di una persona molto competente con un allenatore che ha già lavorato con lui al Salisburgo. Ovviamente l'attuale CT dell'Austria, se dovesse arrivare, dovrebbe avere piena fiducia da parte di tutta la società del Diavolo, senza che ci siano divisioni interne nel Milan, che non hanno aiutato e non aiuterebbero.
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