L'impatto sul mercato e sul modulo tattico

Uno scenario importante per il Milan: scegliere di lasciare tutto il progetto nelle mani di Rangnick sarebbe un segnale importante per i rossoneri. Sarebbe una presa di coscienza importante di Cardinale che lascerebbe le redini del progetto rossonero nelle mani di una persona molto competente con un allenatore che ha già lavorato con lui al Salisburgo. Ovviamente l'attuale CT dell'Austria, se dovesse arrivare, dovrebbe avere piena fiducia da parte di tutta la società del Diavolo, senza che ci siano divisioni interne nel Milan, che non hanno aiutato e non aiuterebbero.