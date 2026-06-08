Dall'Olimpo a Monaco alle ombre nella "Casa Blanca"—
Il palmarès di David Alaba descrive uno dei calciatori più vincenti del calcio moderno, strutturato attraverso due cicli straordinari nei club più prestigiosi d'Europa.
Tuttavia, se le prime due stagioni a Madrid lo hanno visto protagonista assoluto, l'ultimo triennio con i Blancos si è rivelato calcisticamente drammatico. La rottura del legamento crociato anteriore subita nel dicembre del 2023 ha dato il via a un calvario medico costellato da continue ricadute. I problemi cronici al menisco, al polpaccio e agli adduttori lo hanno trasformato in una vera e propria comparsa all'interno dello spogliatoio di Carlo Ancelotti e successori, fermando il suo tassametro a sole 132 presenze complessive in cinque anni.
Duttilità tattica, calci piazzati e il derby di mercato con l'Inter—
Il contratto che lega Alaba al Real Madrid scadrà alla fine di questo mese, rendendo il calciatore un'opportunità a parametro zero di assoluto livello. Per il Milan di RedBird, l'investimento si concretizzerebbe come un'operazione a basso costo di acquisizione. A patto ovviamente che le risposte sui test fisici e sulla tenuta atletica offrano adeguate garanzie. Sotto il profilo tecnico, Alaba risulterebbe una pedina fondamentale per la transizione tattica di Glasner.
Il mancino austriaco vanta una dote rara. Sa agire da centrale sinistro sia in una linea difensiva a tre che in uno schieramento a quattro. Ma conserva l'esperienza per operare da terzino classico o da laterale a tutta fascia sul medesimo binario. A questo si aggiunge una straordinaria specializzazione nei calci di punizione, fondamentale in cui ha sempre lasciato il segno sia in Baviera che con la propria Nazionale. Il giocatore era stato recentemente offerto ai cugini dell'Inter, ma la forte presenza di Rangnick e Glasner a Casa Milan potrebbe ribaltare i piani, dirottando il calciatore austriaco sulla sponda rossonera del Naviglio.
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