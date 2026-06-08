Calciomercato, con Ralf Rangnick e Oliver Glasner vicini al Milan, si apre la pista David Alaba quale rinforzo di esperienza e qualità per il Diavolo. Il difensore austriaco si svincola dal Real Madrid ed è sfida all'Inter. Le ultime novità

Il difensore classe 1992 rappresenta un vero e proprio fedelissimo di Rangnick all'interno della Nazionale austriaca, maglia con la quale ha collezionato finora ben 113 presenze e messo a segno 15 reti, e con cui si appresta a disputare da protagonista gli imminenti Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il legame tra il calciatore e il "Professore" affonda le radici nella stagione 2010-2011. Alaba, uscito dal settore giovanile del Bayern Monaco, si trasferì in prestito semestrale all'Hoffenheim, guidato all'epoca proprio da Rangnick. Quell'esperienza da 18 presenze e 2 gol tra Bundesliga e Coppa di Germania fu il trampolino di lancio definitivo per la sua leggendaria carriera.