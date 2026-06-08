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Milan, con Rangnick e Glasner può arrivare Alaba: il Diavolo lo ‘scippa’ all’Inter?

David Alaba, ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid, interessa al Milan per il calciomercato estivo 2026
Calciomercato, con Ralf Rangnick e Oliver Glasner vicini al Milan, si apre la pista David Alaba quale rinforzo di esperienza e qualità per il Diavolo. Il difensore austriaco si svincola dal Real Madrid ed è sfida all'Inter. Le ultime novità
Daniele Triolo Redattore 

L'effetto domino generato dalle grandi manovre di Gerry Cardinale può ridisegnare non soltanto l'organigramma dirigenziale e tecnico, ma anche la fisionomia sul campo del nuovo Milan. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ormai probabile avvento della coppia austriaco-tedesca formata da Ralf Rangnick (come direttore tecnico) e Oliver Glasner (sulla panchina) potrebbe portare in dote un rinforzo di caratura mondiale per la retroguardia: David Alaba.

Il difensore classe 1992 rappresenta un vero e proprio fedelissimo di Rangnick all'interno della Nazionale austriaca, maglia con la quale ha collezionato finora ben 113 presenze e messo a segno 15 reti, e con cui si appresta a disputare da protagonista gli imminenti Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il legame tra il calciatore e il "Professore" affonda le radici nella stagione 2010-2011. Alaba, uscito dal settore giovanile del Bayern Monaco, si trasferì in prestito semestrale all'Hoffenheim, guidato all'epoca proprio da Rangnick. Quell'esperienza da 18 presenze e 2 gol tra Bundesliga e Coppa di Germania fu il trampolino di lancio definitivo per la sua leggendaria carriera.

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Il palmarès di David Alaba descrive uno dei calciatori più vincenti del calcio moderno, strutturato attraverso due cicli straordinari nei club più prestigiosi d'Europa.

  • L'epopea al Bayern Monaco (2011-2021): in dieci stagioni da titolare inamovibile ha accumulato 431 presenze, 33 gol, 55 assist e la mostruosa cifra di 28 trofei, tra cui spiccano 10 campionati tedeschi e 2 Champions League.

  • Il quinquennio al Real Madrid (2021-2026): trasferitosi in Spagna a parametro zero, ha arricchito la bacheca con altri 11 titoli (inclusi 2 trionfi in Liga e 2 Champions League).

    • Tuttavia, se le prime due stagioni a Madrid lo hanno visto protagonista assoluto, l'ultimo triennio con i Blancos si è rivelato calcisticamente drammatico. La rottura del legamento crociato anteriore subita nel dicembre del 2023 ha dato il via a un calvario medico costellato da continue ricadute. I problemi cronici al menisco, al polpaccio e agli adduttori lo hanno trasformato in una vera e propria comparsa all'interno dello spogliatoio di Carlo Ancelotti e successori, fermando il suo tassametro a sole 132 presenze complessive in cinque anni.

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    Il contratto che lega Alaba al Real Madrid scadrà alla fine di questo mese, rendendo il calciatore un'opportunità a parametro zero di assoluto livello. Per il Milan di RedBird, l'investimento si concretizzerebbe come un'operazione a basso costo di acquisizione. A patto ovviamente che le risposte sui test fisici e sulla tenuta atletica offrano adeguate garanzie. Sotto il profilo tecnico, Alaba risulterebbe una pedina fondamentale per la transizione tattica di Glasner.

    Il mancino austriaco vanta una dote rara. Sa agire da centrale sinistro sia in una linea difensiva a tre che in uno schieramento a quattro. Ma conserva l'esperienza per operare da terzino classico o da laterale a tutta fascia sul medesimo binario. A questo si aggiunge una straordinaria specializzazione nei calci di punizione, fondamentale in cui ha sempre lasciato il segno sia in Baviera che con la propria Nazionale. Il giocatore era stato recentemente offerto ai cugini dell'Inter, ma la forte presenza di Rangnick e Glasner a Casa Milan potrebbe ribaltare i piani, dirottando il calciatore austriaco sulla sponda rossonera del Naviglio.

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