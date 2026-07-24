Celtic-Milan, ecco dove vedere il 'debutto' di Amorim in streaming. La probabile formazione

Scopri dove vedere l'amichevole Celtic-Milan in TV e streaming. L'orario del match e la probabile formazione del nuovo Milan di Ruben Amorim
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Sta per iniziare la stagione del Milan: da giorni la squadra sta lavorando a Milanello sotto gli occhi attenti di Ruben Amorim.
Durante gli esercizi e gli allenamenti al centro sportivo di Milanello, l'allenatore portoghese ha potuto testare al massimo tutti i calciatori avuti a sua disposizione.
Ora inizieranno le prime amichevoli internazionali tra cui quella di domani pomeriggio contro il Celtic.
Il nuovo Milan di Amorim: filosofia tattica e aspettativeLa curiosità degli addetti ai lavori e dei tifosi rossoneri è tanta: Amorim gioca un calcio molto diverso da quello di Massimiliano Allegri.Si pensa più all'attacco che alla difesa, alla ricerca della verticalità.Sarà molto interessante vedere i primi movimenti del nuovo Milan: PianetaMilan vi offre tutti i dettagli su come e dove vedere la prima sfida dei rossoneri in vista della stagione 2026/27.
Dove vedere Celtic-Milan in TV e Streaming: orario e canali
- La partita Celtic-Milan andrà in onda a partire dalle 16 italiane.
- L'amichevole sarà trasmessa in diretta tv da DAZN.
- Il match sarà visibile anche su Sky.
- Per entrambe le opzioni previste possibilità di seguire la partita in streaming tramite le app per gli smartphone, PC e smart TV.
Probabile formazione Celtic-Milan: le scelte del MisterCome potrebbe giocare il Milan?
Molto probabile che Ruben Amorim voglia provare tutti i giocatori che avrà a disposizione: sono attesi quindi parecchi cambi tra il primo e il secondo tempo.
Possiamo però pensare a una probabile formazione.
Ecco le possibili scelte di Amorim (considerando anche i giocatori che devono ancora rientrare dalle vacanze post Mondiali).
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Ossola, Cissè, Kostic.
Allenatore Ruben Amorim. Assenti Terracciano, Nkunku ed Pervis Estupiñán (qui i motivi).
Potrete seguire tutto il racconto della partita LIVE sul sito di PianetaMilan dove raccoglieremo anche eventuali dichiarazioni e le primissime analisi sulla prima uscita della prestagione del Milan di Ruben Amorim.
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