L’era di Rúben Amorim sulla panchina del Milan è ufficialmente cominciata con il suo arrivo a Milano. Adesso la palla passa al campo: lunedì 13 luglio la stagione 2026-2027 dei rossoneri prenderà il via ufficiale con il tradizionale raduno e il primo allenamento sul rettangolo verde di Milanello. Sebbene l'attenzione sia tutta rivolta ai primi dettami tattici del tecnico portoghese, il calendario delle amichevoli estive 2026 del Diavolo è già delineato da tempo, con la certezza che i grandi appuntamenti internazionali saranno trasmessi in diretta televisiva sulla piattaforma DAZN.

Il debutto a Glasgow e la tournée tra Australia e Indonesia

Il primissimo test per il Milan di Amorim sarà presumibilmente una partitella in famiglia a porte chiuse a Milanello, utile per valutare i carichi di lavoro iniziali. Il vero debutto televisivo, però, avverrà: i rossoneri voleranno in Scozia, nella splendida cornice del Celtic Park di Glasgow, per sfidare i padroni di casa del(orario ancora in via di definizione).

Subito dopo, la squadra si imbarcherà per l'attesissimo Pre-Season Tour che toccherà l'Australia e l'Indonesia. Oltre a un allenamento congiunto a porte chiuse con il Perth Glory, i riflettori saranno tutti puntati sul super derby contro l'Inter, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13:00 italiane all'Optus Stadium di Perth. Sarà la quarta volta nella storia che la stracittadina milanese si disputerà in amichevole fuori dai confini italiani, dopo i precedenti di New York (1969), Foxborough (2009) e Shenzhen (2015). Anche questo match sarà trasmesso in esclusiva live su DAZN. Il tour asiatico si concluderà sabato 8 agosto alle ore 14:00 italiane, quando il Milan sfiderà il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta.

Il suggestivo incrocio di Ferragosto e il debutto in Serie A

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Tabella riassuntiva: calendario amichevoli Milan estate 2026

Data e ora (italiana) Partita Luogo / Stadio Copertura TV Sabato 25 luglio (Da definire) Celtic - MILAN Celtic Park (Glasgow, Scozia) Diretta DAZN Mercoledì 5 agosto (Ore 13:00) MILAN - Inter Optus Stadium (Perth, Australia) Diretta DAZN Sabato 8 agosto (Ore 14:00) Chelsea - MILAN Gelora Bung Karno (Giacarta, Indonesia) Diretta DAZN ? Sabato 15 agosto (Da definire) MILAN - Manchester United Tarczyński Arena (Breslavia, Polonia) Diretta DAZN ? Domenica 23 agosto (Ore 20:45) Torino - MILAN (Serie A) Stadio Olimpico Grande Torino Diretta DAZN / Sky

L'ultimo capitolo del calcio estivo rossonero si consumerà nel weekend di Ferragosto e regalerà una trama degna di un film., alla Tarczyński Arena di Breslavia (Polonia), il Milan affronterà il. Per Rúben Amorim si tratterà del primissimo incrocio da avversario contro il suo recentissimo passato, una sfida dal sapore speciale per chiudere la preparazione estiva.Esattamente una settimana dopo sarà già tempo di fare sul serio:il Milan farà il suo esordio ufficiale nella Serie A 2026-2027 sul campo del