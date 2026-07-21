Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Nella mattina di oggi, martedì 21 luglio, il Milan riprenderà ufficialmente gli allenamenti sul prato del centro sportivo rossonero di Milanello. La ripresa dei lavori arriva dopo il prezioso giorno di riposo concesso ieri dall'allenatore Rúben Amorim a tutto il gruppo, utile per ricaricare le pile dopo i primi sforzi stagionali. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha così completato la sua prima settimana piena di lavoro alla guida del Diavolo e ha già stilato nel dettaglio il programma della settimana in corso.

La marcia di avvicinamento al Celtic: si vola in Scozia

La tournée internazionale: derby a Perth e Chelsea a Giacarta

I carichi di lavoro previsti dallo staff tecnico saranno intensi e concentrati: la squadra sosterrà sessioni di allenamento rigorosamente al mattino fino a venerdì. Proprio nella giornata di venerdì, il gruppo lascerà l'Italia per partire alla volta di Glasgow, in Scozia. Il giorno successivo,, il Milan sfiderà infatti ilnel suggestivo scenario del loro stadio di casa, per quella che rappresenterà la prima amichevole ufficiale di questo pre-campionato rossonero.Il rientro dalla Scozia sarà solo una brevissima parentesi logistica. Successivamente, infatti, il gruppo tornerà a Milano per poi ripartire immediatamente già domenica alla volta della grande tournée estiva programmata in. Un viaggio transoceanico che vedrà il Milan protagonista di due grandissimi appuntamenti internazionali, molto attesi dai tifosi asiatici e oceanici.

Il calendario dei match è già definitivo: si partirà con il caldissimo derby contro l'Inter a Perth, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13:00 ora italiana, per poi volare a Giacarta, dove sabato 8 agosto alle ore 14:00 ora italiana andrà in scena la sfida contro il Chelsea.

Il suggestivo incrocio con lo United e il debutto in Serie A contro Abate

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Al termine della tournée in terra straniera, il Milan di Amorim farà rientro in Italia per preparare gli ultimi dettagli della stagione. Proprio nel giorno di, a Breslavia, in Polonia, i rossoneri sosterranno un'amichevole di lusso dal sapore speciale contro il: per il tecnico portoghese sarà un incrocio immediato con il suo recentissimo passato, nonché l'ultimo fondamentale test match prima degli impegni ufficiali.Il vero debutto stagionale è infatti fissato per. Il Milan scenderà in campo nella prima giornata della Serie A 2026/2027 sul difficile terreno del, una sfida che si preannuncia già ricca di emozioni data la presenza sulla panchina granata dell'ex rossonero Ignazio Abate.