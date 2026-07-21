Rossoneri in campo a Milanello di mattino fino a venerdì prima della partenza per Glasgow. Poi la tournée tra Australia e Indonesia e la trasferta in Polonia
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Nella mattina di oggi, martedì 21 luglio, il Milan riprenderà ufficialmente gli allenamenti sul prato del centro sportivo rossonero di Milanello. La ripresa dei lavori arriva dopo il prezioso giorno di riposo concesso ieri dall'allenatore Rúben Amorim a tutto il gruppo, utile per ricaricare le pile dopo i primi sforzi stagionali. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha così completato la sua prima settimana piena di lavoro alla guida del Diavolo e ha già stilato nel dettaglio il programma della settimana in corso.
La marcia di avvicinamento al Celtic: si vola in ScoziaI carichi di lavoro previsti dallo staff tecnico saranno intensi e concentrati: la squadra sosterrà sessioni di allenamento rigorosamente al mattino fino a venerdì. Proprio nella giornata di venerdì, il gruppo lascerà l'Italia per partire alla volta di Glasgow, in Scozia. Il giorno successivo, sabato 25 luglio, alle ore 16:00 ora italiana, il Milan sfiderà infatti il Celtic nel suggestivo scenario del loro stadio di casa, per quella che rappresenterà la prima amichevole ufficiale di questo pre-campionato rossonero.
La tournée internazionale: derby a Perth e Chelsea a GiacartaIl rientro dalla Scozia sarà solo una brevissima parentesi logistica. Successivamente, infatti, il gruppo tornerà a Milano per poi ripartire immediatamente già domenica alla volta della grande tournée estiva programmata in Australia e Indonesia. Un viaggio transoceanico che vedrà il Milan protagonista di due grandissimi appuntamenti internazionali, molto attesi dai tifosi asiatici e oceanici.
Il calendario dei match è già definitivo: si partirà con il caldissimo derby contro l'Inter a Perth, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13:00 ora italiana, per poi volare a Giacarta, dove sabato 8 agosto alle ore 14:00 ora italiana andrà in scena la sfida contro il Chelsea.
Il suggestivo incrocio con lo United e il debutto in Serie A contro AbateAl termine della tournée in terra straniera, il Milan di Amorim farà rientro in Italia per preparare gli ultimi dettagli della stagione. Proprio nel giorno di Ferragosto, a Breslavia, in Polonia, i rossoneri sosterranno un'amichevole di lusso dal sapore speciale contro il Manchester United: per il tecnico portoghese sarà un incrocio immediato con il suo recentissimo passato, nonché l'ultimo fondamentale test match prima degli impegni ufficiali.
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