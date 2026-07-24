Convocati Celtic-Milan: assente Nkunku. Ecco il motivo. Tanti giovani nella lista di Amorim | PM

Il Milan si prepara per la prima amichevole prestagionale con Ruben Amorim al timone: i rossoneri giocheranno domani contro il Celtic (qui tutti i dettagli su come e dove vedere la partita). Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha raccolto la lista dei convocati per la sfida di Celtic Park di Glasgow.

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I convocati del Milan per il Celtic: assenti e la situazione Estupiñán

Della lista diramata per il raduno ( leggi qui ) ci saranno tutti tranne Pietro Terracciano e Christopher Nkunku.Il portiere italiano ha avuto qualche problemino e partirà in seguito.Assente anche Pervis Estupiñán: il terzino rossonero è rientrato oggi a Milanello come previsto.

Nella lista di Ruben Amorim presenti anche tantissimi giovani: Borsani, Bouyer, Ossola, Guernier, Pitterella, Vladimirov e Vos.

Probabile formazione Celtic-Milan: l'undici del primo tempo e gli esperimenti

Interessante, quindi, fare una previsione su quale potrebbe essere la formazione per il primo tempo della sfida, visto che è facile pensare che Amorim possa cambiare molto durante la sfida per provare tutti i giocatori a sua disposizione.

In porta pronto il giovane Torriani con Gila, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo probabile la coppia formata da Fofana e Ricci, visto che Modric, Rabiot e Jashari devono ancora tornare dai Mondiali.

In attacco duello tra Kostic e Camarda, mentre il dubbio maggiore è sulla trequarti: possibile che giochino i due giovani Cissè e Ossola vista l'assenza di Nkunku, anche se è possibile un impiego di Loftus-Cheek in quel ruolo specifico.

Come esterni di centrocampo Chukwueze a destra (esperimento che Amorim sta portando avanti dal primo giorno di raduno) con Bartesaghi a sinistra. Questo in attesa del ritorno di tutti i calciatori impiegati ai Mondiali 2026.