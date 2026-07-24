Il Milan si prepara per la prima amichevole prestagionale con Ruben Amorim: ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Celtic raccolta da PianetaMilan

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Giuseppe Riso, agente Camarda

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Il Milan si prepara per la prima amichevole prestagionale con Ruben Amorim al timone: i rossoneri giocheranno domani contro il Celtic (qui tutti i dettagli su come e dove vedere la partita). Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha raccolto la lista dei convocati per la sfida di Celtic Park di Glasgow.

Della lista diramata per il raduno (leggi qui) ci saranno tutti tranne Pietro Terracciano e Christopher Nkunku. Per il francese si tratta di un risentimento muscolare di lieve entità. Il portiere italiano ha avuto qualche problemino e partirà in seguito.

I convocati del Milan per il Celtic: assenti e la situazione Estupiñán

Assente anche Pervis Estupiñán: il terzino rossonero è rientrato oggi a Milanello come previsto. Su di lui resta l'interesse dell'Aston Villa, ma Amorim lo vuole prima valutare di persona.
Convocati Celtic-Milan: assente Nkunku. Ecco il motivo. Tanti giovani nella lista di Amorim | PM

Nella lista di Ruben Amorim presenti anche tantissimi giovani: Borsani, Bouyer, Ossola, Guernier, Pitterella, Vladimirov e Vos.

Probabile formazione Celtic-Milan: l'undici del primo tempo e gli esperimenti

Interessante, quindi, fare una previsione su quale potrebbe essere la formazione per il primo tempo della sfida, visto che è facile pensare che Amorim possa cambiare molto durante la sfida per provare tutti i giocatori a sua disposizione.

In porta pronto il giovane Torriani con Gila, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo probabile la coppia formata da Fofana e Ricci, visto che Modric, Rabiot e Jashari devono ancora tornare dai Mondiali.

In attacco duello tra Kostic e Camarda, mentre il dubbio maggiore è sulla trequarti: possibile che giochino i due giovani Cissè e Ossola vista l'assenza di Nkunku, anche se è possibile un impiego di Loftus-Cheek in quel ruolo specifico.

Come esterni di centrocampo Chukwueze a destra (esperimento che Amorim sta portando avanti dal primo giorno di raduno) con Bartesaghi a sinistra. Questo in attesa del ritorno di tutti i calciatori impiegati ai Mondiali 2026.

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