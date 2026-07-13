Oggi, lunedì 13 luglio 2026, segna ufficialmente l'alba della stagione 2026-2027 per il Milan di Rúben Amorim. Presso il centro sportivo di Milanello, i rossoneri si ritrovano per il tradizionale raduno mattutino a cui farà seguito la prima sessione di allenamento pomeridiana. Sarà, inevitabilmente, un inizio a ranghi ridotti: l'ombra dei Mondiali si fa sentire pesantemente sulla rosa, con molti big ancora a riposo o tuttora impegnati nelle fasi finali della kermesse iridata.

Gli assenti: tra impegni mondiali e sirene di calciomercato

Mike Maignan , Adrien Rabiot e Rafael Leão

, e Christian Pulisic e Pervis Estupiñán

e Santiago Giménez, Ardon Jashari, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter

La lista dei giocatori che non varcheranno oggi i cancelli di Carnago è lunga e pesante. Per motivi legati alle Nazionali e alle vacanze post-Mondiale, Amorim dovrà fare a meno di colonne portanti come:

A queste assenze "giustificate" si sommano quelle strettamente legate alle dinamiche del mercato estivo. Spiccano le esclusioni di Ismaël Bennacer, ormai a un passo dalla risoluzione consensuale del contratto, oltre a quelle di Warren Bondo e Kevin Zeroli, il cui destino sembra sempre più lontani da Milanello.

I 26 convocati di Amorim: la lista completa

Ruolo Giocatori convocati Portieri Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, Torriani. Difensori Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, F. Terracciano, Tomori. Centrocampisti Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci. Attaccanti Camarda, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.

Linea verde: Amorim osserva il Milan Futuro e i nuovi innesti

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Christian Comotto e Francesco Camarda : prodotti del vivaio rossonero, rientrano alla base maturati dopo le rispettive esperienze in prestito a Spezia e Lecce.

e : prodotti del vivaio rossonero, rientrano alla base maturati dopo le rispettive esperienze in prestito a Spezia e Lecce. Alphadjo Cissè e Andrej Kostić: acquistati nell'ultima stagione da Hellas Verona e Partizan, fanno oggi il loro ingresso ufficiale nell'universo Milan con l'obiettivo di convincere subito il nuovo mister.

Per sopperire alle defezioni e iniziare a trasmettere i suoi concetti tattici, l'allenatore portoghese ha diramato una lista di 26 calciatori per questa prima fase del ritiro estivo. Un mix tra senatori rimasti a disposizione e tantissime scoperte del vivaio.La scelta di Amorim di attingere a piene mani dale dalla Primavera non è casuale. La pre-season sarà il terreno di prova ideale per valutare giovani di grande prospettiva. Tra i profili più curiosi sotto la lente d'ingrandimento del tecnico troviamo, promettente terzino sinistro turco cresciuto in Germania, e, fantasista che ha incantato nelle giovanili. Attesa anche per i volti nuovi o parzialmente misteriosi: l'esterno offensivo, appena arrivato dal Birmingham, e il trequartista, prelevato dal Chelsea a gennaio e a caccia di riscatto dopo sei mesi nell'ombra.Chi però parte in prima fila per strappare una conferma definitiva in Prima Squadra è un quartetto ben definito: