Primo giorno di scuola a Carnago per il tecnico portoghese: la presenza storica del fondatore di RedBird sancisce l'inizio di una nuova era rossonera
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Inizia ufficialmente nella giornata di oggi l'avventura di Rúben Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese, dopo aver trascorso la notte direttamente all'interno del centro sportivo di Carnago, guiderà nel pomeriggio il primo allenamento della stagione. Un momento di svolta cruciale per il club rossonero, che si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno con una novità assoluta: la presenza fisica e costante del proprietario Gerry Cardinale.
Il raduno a Milanello: Gerry Cardinale presente per la prima voltaCome rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il managing partner del fondo RedBird (proprietario del Milan dall'agosto 2022) sarà presente al raduno della squadra per la prima volta in assoluto da quando ha rilevato il club. Un segnale forte, che testimonia la volontà di dare inizio a un ciclo radicalmente diverso rispetto al recente passato.
L'agenda di Cardinale a supporto del nuovo allenatore è stata serratissima nell'ultima settimana:
- Martedì scorso: l'accoglienza personalizzata ad Amorim a Milanello, facendo da "Cicerone" durante la prima visita del tecnico.
- Mercoledì scorso: la presenza al fianco del portoghese durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione a Casa Milan.
- Oggi: la partecipazione attiva al primo giorno di lavoro sul campo.
Un nuovo corso tra sintonia e impegno societarioLa vicinanza estiva del numero uno di RedBird alla squadra non ha precedenti nella sua gestione. Secondo la "rosea", la sensazione diffusa tra chi gravita intorno al mondo rossonero è proprio quella di essere di fronte a un nuovo corso strategico e operativo. La sintonia tra Cardinale e Amorim è evidente e immediata, nata sulla base di una visione condivisa del progetto sportivo.
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