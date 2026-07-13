Inizia ufficialmente nella giornata di oggi l'avventura di Rúben Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese, dopo aver trascorso la notte direttamente all'interno del centro sportivo di Carnago, guiderà nel pomeriggio il primo allenamento della stagione. Un momento di svolta cruciale per il club rossonero, che si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno con una novità assoluta: la presenza fisica e costante del proprietario Gerry Cardinale.

Il raduno a Milanello: Gerry Cardinale presente per la prima volta

Come rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il managing partner del fondo(proprietario del Milan dall'agosto 2022) sarà presente al raduno della squadra per la prima volta in assoluto da quando ha rilevato il club. Un segnale forte, che testimonia la volontà di dare inizio a un ciclo radicalmente diverso rispetto al recente passato.

L'agenda di Cardinale a supporto del nuovo allenatore è stata serratissima nell'ultima settimana:

Martedì scorso : l'accoglienza personalizzata ad Amorim a Milanello, facendo da "Cicerone" durante la prima visita del tecnico.

: l'accoglienza personalizzata ad Amorim a Milanello, facendo da "Cicerone" durante la prima visita del tecnico. Mercoledì scorso : la presenza al fianco del portoghese durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione a Casa Milan.

: la presenza al fianco del portoghese durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione a Casa Milan. Oggi: la partecipazione attiva al primo giorno di lavoro sul campo.

Un nuovo corso tra sintonia e impegno societario

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La vicinanza estiva del numero uno di RedBird alla squadra non ha precedenti nella sua gestione. Secondo la "rosea", la sensazione diffusa tra chi gravita intorno al mondo rossonero è proprio quella di essere di fronte a unstrategico e operativo. La sintonia tra Cardinale e Amorim è evidente e immediata, nata sulla base di una visione condivisa del progetto sportivo.Se questo binomio si rivelerà vincente o meno, sarà come sempre il rettangolo di gioco a stabilirlo. Tuttavia, l'andamento di queste prime settimane evidenzia un cambio di passo netto. Al netto delle critiche piovute in passato, in questo momento a Cardinale non si può rimproverare nulla a livello di impegno e di presenza, anche dal punto di vista economico, dopo anni caratterizzati da un assenteismo che i tifosi avevano apertamente contestato.