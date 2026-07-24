Vertice di mercato tra Amorim e Cardinale: ecco chi può partire e le richieste dell'allenatore

Gerry Cardinale sbarca a Milanello: summit di mercato con Amorim e la dirigenza al completo. Da Tomori a Fofana, ecco chi può lasciare il Milan per fare cassa
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri non hanno finito con il colpi in entrata e l'arrivo a Milanello di Gerry Cardinale è un chiaro segnale che i movimenti del Diavolo stanno per entrare nel vivo. Come scrive Il Corriere dello Sport c'è stata l'opportunità per incontrare Amorim e il resto della dirigenza, presente al completo nelle figure di Almstadt, Gardiner, Lomonte, Kirovski e Vergine.
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Il vertice a Milanello e i cinque big inseriti nella lista dei partentiDopo i primi giorni di ritiro, Amorim ha parlato di nuovo con il numero uno del club riguardo al futuro dei giocatori presenti in rosa: Tomori, Fofana, Gimenez, Loftus-Cheek e Ricci sono calciatori che possono partire in questa sessione di calciomercato. I giovani Camarda, Comotto e Kostic partiranno per tournée in oriente, anche se per il quotidiano è probabile un prestito tra bassa Serie A e alta Serie B. Il Milan quindi deve lavorare sulle uscite, prima di puntare ai colpi finali per completare la rosa per l'allenatore portoghese: Estupiñán, che è in trattativa con l'Aston Villa, sarà prima valutato dallo stesso Amorim che ha chiesto ancora acquisti.
Le richieste tattiche di Ruben Amorim per il suo 3-4-2-1Un trequartista di destra, un esterno di centrocampo e un altro difensore centrale dopo l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio. Questi potrebbero essere i colpi finali per il Milan. Il fulcro del mercato del Diavolo è quindi totalmente rivolto alle cessioni in questo momento: chiaro che il club voglia sfoltire la rosa e fare cassa prima di investire di nuovo per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Servono altri colpi per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese che vuole un gioco a ritmi molto alti per 90 minuti, pressing senza pallone e ricerca di verticalità in ogni fase del gioco. Nkunku e Pulisic non bastano in questo momento nel ruolo di trequartista: fondamentale trovare un altro innesto importante sul mercato in questo reparto. Stesso discorso per il difensore: serve un leader che possa guidare il reparto e dividersi i minuti con Gabbia al centro.
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