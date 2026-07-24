Vertice di mercato tra Amorim e Cardinale: ecco chi può partire e le richieste dell'allenatore

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri non hanno finito con il colpi in entrata e l'arrivo a Milanello di Gerry Cardinale è un chiaro segnale che i movimenti del Diavolo stanno per entrare nel vivo. Come scrive Il Corriere dello Sport c'è stata l'opportunità per incontrare Amorim e il resto della dirigenza, presente al completo nelle figure di Almstadt, Gardiner, Lomonte, Kirovski e Vergine.

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Il vertice a Milanello e i cinque big inseriti nella lista dei partenti

Le richieste tattiche di Ruben Amorim per il suo 3-4-2-1