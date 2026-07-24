Milan, svolta per Leão e Santiago Giménez. Le richieste di Amorim a Cardinale. Occhio a Karetsas

Rassegna Milan - Le notizie principali: summit tra Cardinale e Amorim. Il punto. Svolta possibile per Leão e per Gimenez. Karetsas nel mirino
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: possibile svolta per il futuro di Rafael Leão e Santiago Giménez. Karetsas resta nel mirino. Summit di mercato tra Cardinale e Amorim: il punto. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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Leão apre alla TurchiaRafael Leão resta in uscita dal Milan: l'ala rossonera può essere 'sacrificata' per portare un grande incasso. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Fenerbahçe è pronto a fare sul serio per il numero 10 del Milan: l'offerta al calciatore è molto alta. 8 milioni di euro netti come base fissa più altri 4 milioni di euro previsti in vari bonus. Il club turco sarebbe pronto anche a chiudere l'operazione a titolo definitivo con il Milan che vuole almeno 50 milioni di euro. Il Fenerbahçe deve comunque cedere prima di dare l'assalto a Leão dal quale ha incassato un'apertura al trasferimento. Possibile svolta quindi per quanto riguarda lo snodo principale del mercato in uscita del Milan: senza ulteriori novità nelle prossime ore, mercoledì il portoghese è atteso a Perth per iniziare gli allenamenti con il Milan. La cessione del numero 10 permetterebbe al Diavolo di investire una cifra molto alta per un ruolo prioritario per Ruben Amorim, ovvero il trequartista offensivo.
Giménez, pista che porta alla LazioSantiago Giménez è un altro calciatore pronto a lasciare il Milan: il messicano non rientra più nei piani del Diavolo e occhio alla possibile pista italiana. Secondo lalaziosiamonoi.it la Lazio vuole regalare un grande attaccante a Gennaro Gattuso pronto a rilanciare proprio Santiago Giménez. Primi contatti con l'agente del messicano ovvero Rafaela Pimenta, con la prima punta che vedrebbe di buon grado un trasferimento a Roma per rilanciare la sua carriera in Italia. Il problema potrebbe nascere con il Milan: la Lazio vuole un prestito, mentre il Diavolo vuole incassare subito. Vendere Santiago Giménez a un buon prezzo sarebbe molto importante per il Diavolo: sarebbero soldi 'freschi' nelle casse, pronti a essere investiti per ulteriori colpi in entrata da regalare a Ruben Amorim.
Cardinale pronto all'assalto per KaretsasIl Milan punta con decisione Karetsas: come scrive La Gazzetta dello Sport, il Diavolo deve vendere Rafael Leão, per poi affondare il colpo per il talento greco, che piace sia ad Amorim che a Gerry Cardinale. Kōnstantinos Karetsas è a conoscenza dell'apprezzamento del Milan e non sta forzando la mano con il Genk per la cessione al Borussia Dortmund: il club tedesco sta lavorando per chiudere il colpo, ma non ha ancora gli accordi con i belgi che continuano a chiedere 40 milioni di euro per il talento 2007. Karetsas è già pronto per diventare un trequartista di riferimento per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Il piano del Milan per la trequarti è chiaro: Nkunku, Pulisic, un colpo dal mercato (Karetsas) con uno o due talenti già presenti in rosa per chiudere al meglio un reparto cruciale per il calcio iper offensivo del tecnico portoghese.
Summit di mercato: il puntoCome scrive Il Corriere dello Sport c'è stato un summit di mercato a Milanello tra Amorim, la dirigenza del Milan e Gerry Cardinale. L'allenatore portoghese ha ribadito le idee su alcuni calciatori valutati durante il raduno: Tomori, Fofana, Gimenez, Loftus-Cheek e Ricci possono partire in questa sessione di calciomercato. I giovani Camarda, Comotto e Kostic partiranno per tournée in oriente, con possibilità di prestito in Italia. Mentre Estupiñán sarà prima valutato dallo stesso Amorim. L'allenatore portoghese ha chiesto altri acquisti dopo gli arrivi di Ramos in attacco e Gila in difesa: un trequartista di destra, un esterno di centrocampo e un altro difensore centrale. Prima, però, il club dovrà risolvere i nodi per quanto riguarda le uscite. Poi sarà di nuovo tempo di investimenti.
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