Modrić ancora Milan! Cardinale entusiasta: "Passo importante del progetto". Un segnale fondamentale

Luka Modrić è stato tra i calciatori più importanti della scorsa stagione del Milan: nonostante il calo delle prestazioni della squadra a partire dalla sconfitta contro la Lazio, il croato ha giocato al massimo per tutta la stagione, dimostrando che la sua età è solo un mero numero. La mancata qualificazione in Champions League e gli addii di Allegri e Tare, sembravano poter mettere una pietra tombale sul rinnovo con i rossoneri e invece Modrić ha sposato il nuovo progetto del Diavolo con Gerry Cardinale sempre più presente e la panchina data in mano a Ruben Amorim. Nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale del rinnovo dell'ex regista del Real Madrid.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le dichiarazioni di Gerry Cardinale sul rinnovo di Modrić

"Sono personalmente entusiasta e grato a Luka per aver rinnovato la sua fiducia nel club e nel nuovo progetto che stiamo intraprendendo. La reputazione di Luka parla da sé, è un riconoscimento che si è guadagnato sul campo. È un vincente e incarna perfettamente i valori del Milan". Cardinale ha spiegato anche l'importanza del rinnovo di Modrić dal punto di vista sportivo: "Averlo in campo e nello spogliatoio per la prossima stagione rappresenta un altro passo importante del nuovo progetto avviato sotto la mia proprietà".

Soddisfatto al massimo per la conferma di Luka Modrić è proprio il numero uno del Milanche ha parlato così dell'operazione di calciomercato a La Gazzetta dello Sport:

Parole molto importanti per un calciatore che ha scritto la storia recente del ruolo.

Il ruolo tattico nel Milan di Amorim e la gestione con Jashari

Classe 1985 è difficile pensare che Modrić possa giocare tutte le partite da titolare la prossima stagione, specialmente in un calcio di pressing e ritmo come quello di Amorim. Probabile che si divida il ruolo di regista basso con, alla ricerca di minuti importanti nella prossima stagione. Quello che è certo è che il rinnovo di Modrić è un segnale importantissimo per il Milan: non solo a livello tecnico e tattico, ma anche per quanto riguarda il progetto e la sua solidità. Il fatto che il croato si sia convinto di restare anche senza Champions League dà solo forza alle idee per il presente e il futuro che hanno in mente Cardinale e Amorim per il Milan. Un giocatore con la voglia di vincere di Modrić non sarebbe rimasto senza garanzie da questo punto di vista. Un segnale clamoroso per tutti i tifosi rossoneri che sperano di tornare a gioire a partire dalla prossima stagione.