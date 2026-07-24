Modrić ancora Milan! Cardinale entusiasta: "Passo importante del progetto". Un segnale fondamentale

Milan, arrivato il comunicato ufficiale sul rinnovo di Luka Modrić. Cardinale entusiasta: ecco i dettagli e il piano con Ruben Amorim
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Luka Modrić è stato tra i calciatori più importanti della scorsa stagione del Milan: nonostante il calo delle prestazioni della squadra a partire dalla sconfitta contro la Lazio, il croato ha giocato al massimo per tutta la stagione, dimostrando che la sua età è solo un mero numero. La mancata qualificazione in Champions League e gli addii di Allegri e Tare, sembravano poter mettere una pietra tombale sul rinnovo con i rossoneri e invece Modrić ha sposato il nuovo progetto del Diavolo con Gerry Cardinale sempre più presente e la panchina data in mano a Ruben Amorim. Nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale del rinnovo dell'ex regista del Real Madrid.
Le dichiarazioni di Gerry Cardinale sul rinnovo di ModrićSoddisfatto al massimo per la conferma di Luka Modrić è proprio il numero uno del Milan Gerry Cardinale che ha parlato così dell'operazione di calciomercato a La Gazzetta dello Sport:
"Sono personalmente entusiasta e grato a Luka per aver rinnovato la sua fiducia nel club e nel nuovo progetto che stiamo intraprendendo. La reputazione di Luka parla da sé, è un riconoscimento che si è guadagnato sul campo. È un vincente e incarna perfettamente i valori del Milan". Cardinale ha spiegato anche l'importanza del rinnovo di Modrić dal punto di vista sportivo: "Averlo in campo e nello spogliatoio per la prossima stagione rappresenta un altro passo importante del nuovo progetto avviato sotto la mia proprietà".
Parole molto importanti per un calciatore che ha scritto la storia recente del ruolo.
Il ruolo tattico nel Milan di Amorim e la gestione con JashariClasse 1985 è difficile pensare che Modrić possa giocare tutte le partite da titolare la prossima stagione, specialmente in un calcio di pressing e ritmo come quello di Amorim. Probabile che si divida il ruolo di regista basso con Ardon Jashari, alla ricerca di minuti importanti nella prossima stagione. Quello che è certo è che il rinnovo di Modrić è un segnale importantissimo per il Milan: non solo a livello tecnico e tattico, ma anche per quanto riguarda il progetto e la sua solidità. Il fatto che il croato si sia convinto di restare anche senza Champions League dà solo forza alle idee per il presente e il futuro che hanno in mente Cardinale e Amorim per il Milan. Un giocatore con la voglia di vincere di Modrić non sarebbe rimasto senza garanzie da questo punto di vista. Un segnale clamoroso per tutti i tifosi rossoneri che sperano di tornare a gioire a partire dalla prossima stagione.
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