Luka Modric ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2027: l'annuncio ufficiale del club e le prime dichiarazioni del fuoriclasse croato
Modrić in versione tennista: il croato incanta tutti anche sulla terra rossa
Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Modric continuerà a vestire la maglia del Milan fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista croato classe 1985 ha deciso di attivare l'opzione per estendere il proprio contratto di un ulteriore stagione.
Modric rinnova: il comunicato ufficiale del MilanIl Milan ha ufficializzato il rinnovo di Modric attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali:
"AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".
Le prime parole di Modric dopo il rinnovoAll'interno del carosello pubblicato dal Milan su Instagram sono presenti le prime dichiarazioni di Modric dopo la firma sul rinnovo di contratto:
Caricamento post Instagram...
"Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto ed amato sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!".
I dettagli sull'ingaggioIl prolungamento non prevede variazioni d'ingaggio per Modric, che continuerà a percepire 3,5 milioni di euro netti a stagione. Per il croato non è mai stata una questione di soldi, quanto di conoscere le ambizioni del Milan, valutare i piani della propria famiglia e fare chiarezza sulla voglia di continuare a giocare a calcio.
Il ruolo di Modric nel Milan di AmorimRuben Amorim ha spinto dal primo momento per convincere Modric a firmare il rinnovo di contratto. Il ruolo del centrocampista croato dovrebbe essere più marginale rispetto alla scorsa stagione, dove ha dovuto fare gli straordinari restando in campo per un totale di 2864 minuti. Con la qualificazione in Europa League, il Milan giocherà una partita ogni tre giorni ed avrà bisogno di maggiori alternative in mezzo al campo. La classe e l'esperienza di Modric, tuttavia, saranno fondamentali per permettere a Jashari e Comotto di completare il proprio percorso di crescita.
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