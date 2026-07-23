La mattinata in casa rossonera si è aperta sotto il segno di un attivismo frenetico. Il maxi vertice di calciomercato andato in scena a Milanello tra il proprietario Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim ha tracciato le linee guida di una sessione estiva che si preannuncia caldissima. Tra rinnovi blindati a lungo termine, addii eccellenti da monetizzare e l'incastro perfetto per la trequarti del nuovo modulo 3-4-2-1, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova davanti a scelte strategiche cruciali. Ecco le 'Top News' della mattina di oggi, giovedì 23 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Linea verde fino al 2031: dopo Comotto, oggi firma Camarda

Il Milan ha deciso di porre un freno definitivo alla perdita dei propri giovani talenti blindando i suoi gioielli più preziosi. Dopo, nel tardo pomeriggio di oggi toccherà alegarsi ufficialmente ai colori rossoneri., quando il centravanti classe 2008 apporrà la firma sul rinnovo contrattuale fino al

Il futuro immediato dei due classe 2008 è adesso interamente nelle mani di Rúben Amorim, che li sta valutando attentamente nel ritiro di Milanello. Se il tecnico portoghese non dovesse ritenerli ancora pronti per entrare stabilmente nelle rotazioni della Prima Squadra, per entrambi si spalancheranno le porte del mercato in uscita. La pista più concreta è rappresentata dal Parma di Carlos Cuesta, che si è offerto per rilevarli in prestito secco annuale. Per Camarda c'è anche il forte interesse della Sampdoria in Serie B, ma il bomber milanese preferirebbe misurarsi subito con il palcoscenico della massima serie lontano da Milano.

Senatori infiniti: Luka Modrić rinnova fino al 2027

Non solo linea verde: l'esperienza internazionale resta un pilastro fondamentale nello spogliatoio rossonero. È ormai cosa fatta il rinnovo del contratto di. Il fuoriclasse croato, Pallone d'Oro 2018, prolungherà il suo matrimonio con il Diavolo per un'ulteriore stagione, spostando la scadenza dell'accordo al

Le cifre rimarranno speculari a quelle dell'anno passato: un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti più bonus. L'annuncio ufficiale da parte del club è atteso nel giro di pochissime ore. Modrić rappresenterà il faro carismatico e tecnico del centrocampo di Amorim, che ne gestirà il minutaggio sul rettangolo verde di comune accordo per preservarne la freschezza nei momenti chiave dell'anno.

Il caso Rafael Leão: inserimento Fenerbahçe e cifre sul tavolo

Il vero nodo che tiene momentaneamente bloccato il mercato in entrata del Milan è legato a. L'attaccante portoghese ha ribadito la volontà di tentare una nuova avventura, e i rossoneri sono pronti a privarsene per finanziare i colpi futuri. In Turchia è in corso

Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, il Fenerbahçe ha formalizzato una proposta faraonica per convincere il giocatore: un quadriennale da 12 milioni di euro netti a stagione fino al 2030, con un'offerta pronta per il Milan da 40 milioni di euro a titolo definitivo. La dirigenza rossonera, tuttavia, non intende fare sconti e valuta il cartellino del numero 10 almeno 50-60 milioni di euro, pur aprendo alla formula di un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto nel 2027. Leão manifesta ancora un forte scetticismo nei confronti della Süper Lig, preferendo Premier League o Liga. In assenza di svolte repentine nei prossimi giorni, il 29 luglio il portoghese salirà regolarmente sull'aereo per la tournée pre-campionato a Perth, in Australia.

Intrigo trequartista: Dortmund avanti per Karetsas, spunta Alajbegović

Finché la cessione di Rafael Leão non si sbloccherà concretamente, il Milan rimarrà fermo al palo per l'acquisto del trequartista mancino richiesto da Amorim. L'obiettivo primario era e rimanedel KRC Genk, ma il forte inserimento delsta complicando i piani rossoneri., forti di un accordo blindato con il giocatore fino al 2031.

Nel caso in cui la pista Karetsas dovesse sfumare definitivamente, gli esperti di SportMediaset indicano come prima alternativa il nome di Kerim Alajbegović. Il talento bosniaco è però finito prepotentemente nel mirino della Premier League. Come svelato in esclusiva dai colleghi d'oltremanica del The Telegraph, il Chelsea sarebbe balzato in pole position per assicurarsi il trequartista valutato circa 30 milioni di euro, rendendo la corsa di mercato dei rossoneri ancora più impervia.

Mercato in stand-by: Amorim congela la partenza di Estupiñán

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L'effetto dell'insediamento di Rúben Amorim si fa sentire anche sul fronte delle cessioni difensive. Sembrava ormai definita nei minimi dettagli la partenza diverso l'Aston Villa per una cifra vicina ai 16-18 milioni di euro più bonus, ma il tecnico portoghese ha deciso di bloccare improvvisamente l'operazione quando ormai mancava soltanto lo scambio di documenti.L'allenatore ha chiesto espressamente alla dirigenza rossoneraestive. Estupiñán inizierà ad allenarsi regolarmente con il gruppo nelle prossime ore; salterà l'amichevole contro il Celtic a Glasgow ma prenderà parte alla spedizione internazionale in Australia e Indonesia. Soltanto dopo averne saggiato la compatibilità tattica nel proprio schieramento a tre, Amorim deciderà se concedere la luce verde definitiva per il suo trasferimento a Birmingham.