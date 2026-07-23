Il Milan blinda il proprio futuro ma pianifica con cura il presente dei suoi gioielli più lucenti. Dopo la firma di ieri pomeriggio di Christian Comotto, oggi è il turno del rinnovo formale di Francesco Camarda: entrambi i talenti classe 2008 sono ora legati al club di Via Aldo Rossi con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2031. La dirigenza rossonera intravede in loro i pilastri del Milan di domani, ma la stagione 2026-2027 potrebbe vederli protagonisti lontano da San Siro.

Per favorire una crescita costante e garantire loro un minutaggio importante da titolari, il club sta valutando con attenzione l'ipotesi di un prestito annuale. Secondo quanto riferito in questi minuti dal sito web di SportMediaset, per Comotto e Camarda potrebbe profilarsi una clamorosa avventura in comune nella stessa squadra: il Parma.

Calciomercato Milan: il Parma si muove per la coppia Comotto-Camarda

I ducali si sono mossi concretamente, offrendosi alla dirigenza rossonera per rilevare entrambi i calciatori con la formula del. Un'operazione di puro sviluppo e valorizzazione che il Milan sta prendendo in serissima considerazione.

Affrontare una stagione intera in Serie A, all'interno di una realtà collaudata come il Parma guidato da Carlos Cuesta, rappresenterebbe una palestra ideale per i due classe 2008. Accumulare chilometri e minuti nella massima serie permetterebbe loro di rientrare a Milanello con un bagaglio d'esperienza di valore inestimabile.

Il no alla Sampdoria e i numeri in prestito della scorsa stagione

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Christian Comotto : ha collezionato 1.350 minuti in 30 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia con la maglia dello Spezia.

: ha collezionato 1.350 minuti in 30 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia con la maglia dello Spezia. Francesco Camarda: ha totalizzato 787 minuti in 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Lecce, mettendo a referto un gol e un assist prima che un serio stop alla spalla ne frenasse la corsa.

Sulle tracce di Francesco Camarda si registra da giorni anche il forte interesse dellain Serie B. Il bomber milanese, tuttavia, avrebbe espresso una chiara preferenza: qualora dovesse lasciare temporaneamente Milano, preferirebbe misurarsi fin da subito con il palcoscenico della massima serie, scenario che il Parma può garantirgli.Entrambi i giocatori sono reduci da un'annata vissuta a titolo temporaneo lontano da Milanello, utile per assaggiare il calcio dei grandi. Nella passata stagione:

Le prossime settimane, sotto la supervisione di Rúben Amorim, decideranno se il futuro immediato della coppia d'oro sarà in Emilia o alla corte del tecnico portoghese.