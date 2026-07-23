Il grande summit di calciomercato andato in scena questa mattina a Milanello sta portando a galla i reali nodi strategici dell'inizio della stagione rossonera. Il faccia a faccia tra il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, e il tecnico Rúben Amorim ha avuto due punti cardine all'ordine del giorno: la cessione di Rafael Leão e l'acquisto del nuovo trequartista per il collaudato modulo 3-4-2-1.

I desideri di Amorim sono noti. Serve un fantasista di piede mancino che ami gravitare sulla corsia di destra per poi accentrarsi. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi del prestito secco dal Real Madrid per l'argentino Franco Mastantuono (classe 2007 con passaporto italiano), ma l'obiettivo prioritario del Diavolo ha un nome e un cognome precisi: Kōnstantinos Karetsas.

Calciomercato Milan: inserimento del Borussia Dortmund per Karetsas

La corsa al talento greco classe 2007 si è però trasformata in un vero e proprio intrigo internazionale. Sul giocatore del KRC Genk è piombato con forza il, che in questo momento si trova in netto vantaggio. Mentre il Milan è costretto ad aspettare la cessione di Leão —— il club tedesco si è mosso concretamente.

Appena due giorni fa, il direttore generale del BvB Lars Ricken e il direttore sportivo Nils-Ole Book sono volati in Belgio per incontrare Dimitri De Condé, uomo mercato del Genk. Dopo essersi visti respingere due offerte rispettivamente da 25 e 30 milioni di euro, i dirigenti tedeschi hanno deciso di alzare la posta in palio.

Le cifre della maxi-offerta del Dortmund e il fattore famiglia

La nuova proposta del Borussia Dortmund per il baby prodigio ellenico — reduce da una stagione mostruosa condita da. A questa cifra si aggiungono ricchi bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore del Genk compresa tra il 15% e il 25%.

Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania parlano di un accordo già blindato tra il Dortmund e l'entourage del calciatore per un contratto fino al 30 giugno 2031. C'è anche il totale gradimento della famiglia per motivi logistici: Dortmund dista appena 117 chilometri da Genk, circa due ore di automobile, permettendo al ragazzo di non allontanarsi troppo da casa.

Il Genk aspetta il Milan: la preferenza del giocatore

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Dall'Italia, invece, filtrano dinamiche diverse e ancora favorevoli ai colori rossoneri. Il KRC Genk non ha ancora accettato la proposta del Borussia Dortmund proprio perché spera nell'inserimento ufficiale del Milan. Il club belga vuole infatti scatenare un'asta per raggiungere la richiesta iniziale diInoltre, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche nostrane, Karetsas preferirebbe la destinazione Milan rispetto a quella tedesca. La palla passa ora alle uscite di Via Aldo Rossi: se la situazione legata a Rafael Leão non si sbloccherà rapidamente, il mercato in entrata del Diavolo rischia di rimanere pericolosamente fermo al palo.